Do incydentu doszło w ubiegły piątek w sklepie Partridge Jewellers w położonym na północy Nowej Zelandii Auckland. Obsługa jubilera oskarżyła 32-letniego mężczyznę o połknięcie wisiorka w kształcie jajka Fabergé. Na miejsce wezwana została policja, która zatrzymała podejrzanego.

Nowozelandczyk oskarżony został o kradzież i trafił do aresztu. Służby informują, że przeszedł już badania. Lokalne media donoszą, że połknięte przez niego jajko wciąż nie zostało odnalezione.

Nowa Zelandia. 32-latek połknął jajko Fabergé warte prawie 20 tys. dolarów

Wisiorek, który trafił do żołądka podejrzanego, wysadzany był 60 diamentami i 15 szafirami. W jego środku znajdowała się miniaturowa ośmiornica wykonana z 18-karatowego złota. Wartość biżuterii wyceniono na 33 585 dolarów nowozelandzkich (ok. 19 300 dolarów amerykańskich).

Przedmiot jest elementem specjalnej edycji i inspirowany był jajkiem Fabergé, który był narzędziem intrygi filmu "Ośmiorniczka" z 1983 r. - jednej z najbardziej kultowych części przygód Jamesa Bonda.

Co ciekawe, to nie pierwszy przypadek, gdy 32-latek decyduje się na przywłaszczenie sobie czyjejś własności. W połowie listopada w tym samym sklepie jubilerskim miał ukraść znajdującego się w nim iPada. Dzień później miał natomiast wejść na teren prywatnej posesji, z której zabrał żwirek dla kota i środki do zwalczania pcheł.

Drogocenne jajka Fabergé. Zaprojektowano je ponad 100 lat temu

Za swój czyn "łakomy" Nowozelandczyk będzie musiał odpowiedzieć teraz przed sądem. Rozprawa ma odbyć się 8 grudnia.

Jajka Fabergé oryginalnie projektowane były przez rosyjskiego złotnika Petera Carla Fabergé na przełomie XIX i XX w. Po jego śmierci marka była kilkukrotnie sprzedawana, obecnie prawa do niej posiada przedsiębiorstwo SMG Capital LLC należące do rosyjskiego inwestora technologicznego Siergieja Musanowa.

