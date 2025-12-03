Jak wynika z dekretu podpisanego 27 listopada, a opublikowanego niedawno na stronie archidiecezji, decyzja ma związek z tradycyjnymi uroczystościami barbórkowymi. Barbórka, przypadająca 4 grudnia, to tradycyjne święto górników, które ma wyjątkowe znaczenie w województwie śląskim. Towarzyszą mu liczne spotkania, biesiady czy wydarzenia zakładowe.

W związku z uroczystościami, arcybiskup ogłosił dyspensę na w piątek, 5 grudnia 2025 roku.

Nie każdy skorzysta z dyspensy. Wyjątek dotyczy archidiecezji katowickiej

Z dyspensy mogą skorzystać wszyscy wierni oraz osoby, które 5 grudnia będą faktycznie przebywać na terenie archidiecezji katowickiej (nie dotyczy to innych lokalizacji). W tym przypadku liczy się wyłącznie miejsce pobytu w danym dniu.

Czy oznacza to, że np. mieszkańcy diecezji gliwickiej również zostali zwolnieni z piątkowej wstrzemięźliwości? Nie, jeśli 5 grudnia nie będą na terenie archidiecezji katowickiej. Warto więc na bieżąco śledzić lokalne komunikaty w swojej diecezji.

Metropolita katowicki w zamieszczonym dekrecie poprosił, aby osoby korzystające z dyspensy podjęły w zamian drobny gest o charakterze duchowym lub charytatywnym. Może to być np. modlitwa w intencji papieża i Kościoła, pomoc potrzebującym albo inna forma pokuty.

Skorzystanie z dyspensy nie powinno zatem być traktowane wyłącznie jako "zgoda na mięso", ale jako wyjątek połączony z odpowiedzialnością.

Piątek bez mięsa? Kościół może zrobić wyjątek

W Kościele katolickim każdy piątek jest traktowany jako dzień pokutny. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego osoby, które ukończyły 14 lat, obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.

Część osób kojarzy to wyłącznie z tradycją, ale post ma w Kościele także głębsze znaczenie. Jest formą wewnętrznej dyscypliny. Ma bowiem pomóc wiernemu skierować uwagę na kwestie duchowe, powstrzymując się od codziennej przyjemności.

Czy jest możliwość odstępstwa od tej zasady? Okazuje się, że tak. Wyjątek stanowią sytuacje, w których biskup udzielił dyspensy (zgodnie z Kan. 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego), tak jak to uczynił Abp Andrzej Przybylski lub - jeśli w piątek przypada uroczystość liturgiczna.

