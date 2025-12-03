Miłosz Motyka zapowiedział w programie "Punkt Szubartowicza", że nie będzie wyższych cen za prąd. - Myślę, że ceny energii będą na niezmienionym poziomie od tych, jakie są teraz, ale prezydent zawetował już ustawę, która gwarantowała w przyszłości też niższe ceny energii - wskazał minister.

- Pan prezydent zaproponował ustawę o niższym VAT-cie na energię elektryczną za prąd, ale ten ubytek w VAT-cie trzeba będzie uzupełnić z innego źródła, czyli: albo będziemy mieli mniej na zdrowie, zbrojenia, edukację, szkolnictwo wyższe albo więcej z VAT-u trzeba będzie dołożyć w innych miejscach - argumentował Motyka.

Ceny za prąd. Miłosz Motyka zapowiada: Nie wzrosną

W programie Miłosz Motyka wyjaśnił, że niższe ceny energii na Węgrzech nie wynikają z konkurencyjnych cen importu rosyjskiego gazu, lecz m.in. z posiadania elektrowni jądrowej oraz znacznie mniejszej skali węgierskiej gospodarki.

- Elektrownia atomowa dla tej gospodarki gwarantuje niższe ceny. U nas też tak będzie - my elektrowni jądrowej nie mamy - wskazał Motyka.

- (Austria i Węgry - red.) Nie mają alternatywnych kierunków dostaw, jakie ma Polska i inne państwa mają ze względu na terminale morskie - dodał.

Podkreślił przy tym, że w czasie kryzysu energetycznego Węgry wcale nie płaciły mniej za prąd czy ciepło, a uzależnienie od rosyjskich surowców stało się dla Moskwy narzędziem szantażu.

Motyka odrzucił narrację, jakoby rosyjski gaz miał być dla regionu tańszy, wskazując, że zdywersyfikowane dostawy do Polski - z Norwegii, Kataru czy Stanów Zjednoczonych - zapewniają stabilność oraz konkurencyjne ceny, a przede wszystkim pochodzą od partnerów, którzy nie stanowią zagrożenia.

- To jest kłamliwa narracja, że dla Polski, dla naszego regionu i innych państw, gaz z Rosji to jest tańszy gaz - podkreślał.

Zdywersyfikowane kierunki dostaw "dają gwarancję niższych cen niż ten, który jest paradoksalnie z bliższego nam kierunku ze względu też na to, że mamy stabilne dostawy, stabilnych partnerów i wreszcie współpracujemy z partnerami, którzy nas nie zaatakują".

W tym kontekście podkreślił, że próby powrotu do "business as usual" z Rosją, podejmowane m.in. przez rząd Viktora Orbana, są nie tylko sprzeczne z unijnymi restrykcjami, ale i stoją w jawnej sprzeczności z europejskimi wysiłkami na rzecz bezpieczeństwa. Jak podkreślił minister, restrykcje te dotyczą także Węgier.

