Jak informują rosyjskie media, w grudniu 2024 roku firma McDonald's Corporation złożyła wniosek do Rospatentu o zarejestrowanie znaku towarowego "I'm lovin' it". Urząd patentowy zatwierdził dokumenty w tym tygodniu.

Na początku października agencja RIA Nowosti informowała, że McDonald's zarejestrował w Rosji jeszcze dwa inne znaki towarowe: "Big Tasty" i "McDelivery".

Sieć McDonald's zyskała tym samym prawo do produkcji i sprzedaży produktów spożywczych oraz świadczenia usług restauracyjnych w Rosji. Firma do tej pory nie wydała żadnego komunikatu w sprawie wznowienia działalności w tym kraju.

McDonald's rejestruje swoje znaki towarowe w Rosji

Firmy, które opuściły Rosję, regularnie składają wnioski o rejestrację znaku towarowego, aby zachować do niego prawa na rynku rosyjskim. Jak zauważa portal lenta.ru do tej pory w żadnym przypadku praktyka ta nie zakończyła się powrotem na rynek rosyjski.

McDonald's ogłosił zawieszenie działalności w Rosji 14 marca 2022 roku w związku z wybuchem wojny w Ukrainie. Decyzję tę uzasadniono "trudnościami operacyjnymi, technicznymi i logistycznymi".

Wszystkie rosyjskie aktywa firmy zostały sprzedane rosyjskiemu właścicielowi - Aleksandrowi Goworowi. Zgodnie z warunkami umowy, sprzedający ma prawo do odkupienia przedsiębiorstwa na warunkach rynkowych w ciągu 15 lat. Pierwsza restauracja pod nazwą Wkusno i toczka (pol. Smacznie i kropka) została otwarta w Moskwie 12 czerwca 2022 roku.

