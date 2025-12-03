Krzyki i paraliż w Sądzie Najwyższym. Do akcji wkroczyła policja

Już przed rozpoczęciem posiedzenia połączonych Izb Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, przed Sądem Najwyższym zgromadzili się demonstranci. Wkrótce okazało się, że części z nich udało się wejść na salę, na której procedowano uchwały.

Manifestanci zajęli miejsca w pierwszych ławkach i nie reagowali na polecenia sędziów. - Bardzo proszę osoby, które stoją i zasłaniają kamery, zasłaniają możliwość oglądania tego, co się dzieje, abyście panie usiadły - apelował sędzia Krzysztof Wiak.

- Będziemy musieli wyprosić państwa z sali. Bardzo prosimy policję - dodał sędzia Paweł Czubik.

Protest w Sądzie Najwyższym. Manifestanci sparaliżowali obrady

Manifestanci przynieśli ze sobą transparenty, na których wypisane były zapisy polskiej konstytucji. "Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia" - napisano na jednym z nich. Na innym z kolei wskazano, że "Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego".

Gdy na sali podniosły się krzyki, sędzia Krzysztof Wiak zarządził 15 minut przerwy.

