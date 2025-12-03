Import rosyjskiego gazu będzie wycofywany stopniowo w ramach wyeliminowania rosyjskich wpływów w krajach Wspólnoty. Porozumienie wynegocjowane przez unijne organy będzie obejmować prawnie wiążący, stopniowy zakaz importu skroplonego gazu ziemnego (LNG) i gazu rurociągowego z Rosji, z całkowitym zakazem od końca 2026 roku i jesieni 2027 roku.

Unia Europejska kończy z importem gazu z Rosji

Jak mówił cytowany w unijnym komunikacie duński minister ds. energii i klimatu Lars Aagaard, decyzja ta jest jednym z kluczowych kroków ku uniezależnieniu Europy od rosyjskich dóbr. – To duże zwycięstwo dla nas i całej Europy. Musimy położyć kres uzależnieniu UE od rosyjskiego gazu, a zakazanie go na stałe w UE jest ważnym krokiem w dobrą stronę – oświadczył.

Jak informuje Rada Europejska, porozumienie nie jest jeszcze formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Dopiero po akceptacji obu organów może ono wejść w życie.

W październiku z Rosji pochodziło 12 proc. gazu sprowadzonego do UE, podczas gdy przed rozpoczęciem przez Moskwę w 2022 roku inwazji na Ukrainę na pełną skalę odsetek ten wynosił 45 proc. Gaz z Rosji wciąż importują między innymi Węgry, Francja i Belgia – podała agencja Reutera.

