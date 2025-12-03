- Zakończyło się spotkanie ministerialne NATO, a także Rada NATO-Ukraina. Z formalnych decyzji proszę odnotować oświadczenie sekretarza generalnego o tym, że nie istnieje już Rada NATO-Rosja. I że nie istnieje już tzw. akt stanowiący rady NATO-Rosja. To coś, o co kolejne polskie rządy zabiegały, a teraz stało się faktem - mówił na konferencji prasowej szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Powstała w 2002 roku Rada NATO-Rosja miała być forum, gdzie konsultowano kwestie bezpieczeństwa pomiędzy państwami członkowskimi Sojuszu i Federacją Rosyjską.

Jak podkreślił Sikorski, była to instytucja "tworzona w czasach, gdy wydawało się, że bezpieczeństwo europejskie można tworzyć z Rosją".

ZOBACZ: Trump mówił o "bardzo głupiej osobie". Odezwał się Miedwiediew

- Te czasy, decyzjami rosyjskimi o inwazji, minęły. Dzisiaj tworzymy bezpieczeństwo europejskie przeciwko Rosji. I znalazło to wreszcie swój instytucjonalny wyraz - wyjaśnił.

Miedwiediew po decyzji krajów NATO. Mówi o "walce z wrogami"

Na decyzję podjętą w Brukseli zareagował w mediach społecznościowych Dmitrij Miedwiediew. Były prezydent Federacji Rosyjskiej stwierdził, że jest podobnie jak przedstawiciele Sojuszu, on również jest zadowolony z tego faktu.

"NATO radośnie chełpi się zniesieniem Rady Rosja-NATO. Nie mogę się powstrzymać od podzielenia tej radości" - napisał.

"NATO jest wrogiem. O jakich "Radach" Mówimy? W walce z wrogami jest tylko jedna droga. Gorki (Maksym, rosyjski pisarz - red.) powiedział kiedyś: Jeśli wróg się nie podda, jest zniszczony" - dodał.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni