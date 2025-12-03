Donald Trump nasilił negatywną retorykę wymierzoną w Somalijczyków migrujących do Stanów Zjednoczonych. Według niego USA pójdą "złą drogą", jeśli dalej będą wpuszczać na swoje terytorium obywateli afrykańskiego państwa.

- Będę z wami szczery, okej? Ktoś powie: 'Och, to niepoprawne politycznie'. Nie obchodzi mnie to. Nie chcę ich w naszym kraju. Ich kraj nie jest dobry z dobrych powodów. Ich kraj śmierdzi i nie chcemy ich w naszym kraju - mówił amerykański prezydent we wtorek.

Komentarz Trumpa dotyczący narodu somalijskiego nawiązuje do opublikowanych przez amerykańskie media informacji o masowych wyłudzeniach finansowych, za którymi stać mają Somalijczycy zamieszkujący Minnesotę.

Trump kontynuuje swoją antymigracyjną politykę i wstrzymuje przyjmowanie wniosków wizowych od obywateli 19 państw, w tym Somalii.

"Wstrzymanie obejmuje wszystkie rodzaje formularzy i podejmowanie ostatecznych decyzji (zatwierdzeń, odmów), a także przeprowadzanie ceremonii składania przysięgi. Urzędnicy otrzymali także zalecenie, by 'wstrzymać ostateczne rozstrzygnięcie we wszystkich sprawach'" - czytamy w notatce opublikowanej przez Biały Dom.

Podczas spotkania gabinetowego amerykański prezydent zwrócił szczególną uwagę na obywateli Somalii i ich reprezentantów w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Trump stwierdził, że "Somalijczycy oszukali to państwo na miliardy dolarów" i w związku z tym ich wnioski wizowe nie powinny być dłużej rozpatrywane.

- Pójdziemy złą drogą, jeśli dalej będziemy wrzucać do naszego kraju śmieci - mówił prezydent USA. - To ludzie, którzy nic nie robią, tylko narzekają. Narzekają, a skąd przyszli nie mają nic... Kiedy przychodzą z piekła i narzekają, nic nie robią tylko się wściekają, nie chcemy ich w naszym kraju. Niech wracają tam, skąd przyszli, i to naprawią - dodał.

Odnosząc się do wielomilionowych oszustw i wyłudzeń świadczeń socjalnych w Minnesocie, Trump personalnie zaatakował również pochodzącą z Somalii lewicową kongresmenkę Ilhan Omar, nazywając ją "śmieciem". - Jej przyjaciele to śmieci. To nie są ludzie, którzy pracują. To nie ludzie, którzy mówią: "Chodźmy, chodźmy, zróbmy to miejsce wspaniałym". To ludzie, którzy nic nie robią, tylko narzekają - uznał

Jak poinformował "New York Times" w tym tygodniu w Minnesocie zostaną zintensyfikowane działania deportacyjne, które dotkną przede wszystkim Somalijczyków. W tym celu mają zostać wykorzystane "grupy uderzeniowe" złożone z agentów ICE i innych funkcjonariuszy federalnych.

Poza Somalią, administracja Donalda Trumpa zdecydowała we wtorek o ograniczeniu wiz dla obywateli 18 innych państw: Afganistanu, Birmy, Czadu, Republiki Konga, Gwinei Równikowej, Erytrei, Haiti, Iranu, Libii, Sudanu, Jemenu, Burundi, Kuby, Laosu, Sierra Leone, Togo, Turkmenistanu oraz Wenezueli.

