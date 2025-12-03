Od samego rana w sporej części Polski w środę dominują gęste mgły ograniczające widoczność do około 500 metrów. IMGW apeluje o ostrożność, ze szczególnym uwzględnieniem województw i powiatów objętych ostrzeżeniami pierwszego stopnia.

Miejscami możemy spodziewać się również opadów deszczu lub mżawki, a wysoko w górach - deszczu ze śniegiem i dużej ilości białego puchu.

Prognoza pogody. Ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Wiemy, gdzie należy uważać

Najtrudniejsze warunki atmosferyczne utrzymują się obecnie w województwach:

- lubuskim, w powiatach: zielonogórskim, Zielona Góra, żagańskim, wschowskim, nowosolskim,

- wielkopolskim, w powiatach: leszczyńskim, wolsztyńskim,

- dolnośląskim, w powiatach: górowskim, głogowskim, polkowickim, lubińskim, bolesławieckim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim,

- opolskim: w powiatach: brzeskim, nyskim, kluczborskim, oleskim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, raciborskim,

śląskim,

- małopolskim, poza powiatami dąbrowskim i tatrzańskim.

- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim.

Alerty pierwszego stopnia obowiązują już od wtorku, a zdaniem synoptyków IMGW gęste mgły będą towarzyszyć nam jeszcze przynajmniej jeden dzień. W ciągu dnia będą one ograniczały widzialność do około 500 metrów, a wieczorem - nawet do 100 metrów.

Pogoda na środę. Jesień w pełni, temperatura nieco ponad 0 stopni

W środę w całym kraju czeka nas typowo jesienna aura. Synoptycy przewidują zachmurzenie duże i całkowite, na południu i krańcach zachodnich z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.

Miejscami wystąpić mogą niewielkie opady deszczu lub mżawki, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie deszczu ze śniegiem, a wysoko w Sudetach spadnie śnieg.

Temperatura maksymalna wyniesie od około 2 stopni na północy Polski i w rejonach podgórskich do 7 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie zaś słaby, jedynie na wybrzeżu możemy spodziewać się nieco mocniejszych porywów.

Środa nie będzie sprzyjać Polakom wrażliwym na zmiany w ciśnieniu. Około południa w Warszawie wyniesie ono 1009 hPa i będzie sukcesywnie spadać.

