Początek grudnia okazał się wyjątkowo ciepły. Choć nocami panują jeszcze mrozy, lokalnie dochodzące nawet do -8 stopni Celsjusza, to za dnia mamy już do czynienia z dodatnimi temperaturami. Po weekendzie zmiany jeszcze bardziej się pogłębią i miejscami doświadczymy nawet kilkunastu stopni powyżej zera - prognozuje IMGW. To znacznie więcej niż zwykle o tej porze roku.

Pogoda zdecydowanie się zmieni. Prawie 15 stopni na termometrach

Obecnie pogoda nie zachwyca i panuje pochmurna aura, z gęstą mgłą w wielu miejscach. Na większe rozpogodzenia w najbliższym czasie nie ma co liczyć, jednak na początku przyszłego tygodnia poczujemy wyraźne zmiany.

ZOBACZ: Pogoda zdecydowanie zmienia kurs. Wiemy, jakie są szanse na białe święta w tym roku

Temperatury stopniowo będą rosnąć i w niedzielę na południowym zachodzie sięgną miejscami około 10 stopni. Przez kolejne dni ten rejon Polski będzie najcieplejszy, a wartości na termometrach bardziej będą się kojarzyć z wiosną niż końcówką jesieni.

Na poniedziałek synoptycy IMGW prognozują do 12 stopni na południowym zachodzie kraju. Dość ciepło jak na tę porę roku będzie jednak również w reszcie kraju: w centrum do 8 st. C, a na najchłodniejszym wschodzie cztery stopnie powyżej zera.

IMGW Po weekendzie temperatury zaczną rosnąć i w środę zbliżą się do poziomu 15 stopni Celsjusza

Szczyt ocieplenia przypadnie na połowę przyszłego tygodnia. W środę lokalnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie może być nawet około 14 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet nieco więcej - wynika z najnowszych prognoz.

WXCHARTS W środę anomalia temperatur najwyższa będzie na południowym zachodzie kraju

Tak wysokie wartości są w pierwszej połowie grudnia czymś bardzo rzadkim. Średnia temperatura w ostatnim miesiącu roku zwykle jest o ponad 10 stopni niższa i waha się od trzech stopni poniżej zera na północnym wschodzie do trzech stopni na plusie w zachodniej części Polski.

IMGW Średnie temperatury w Polsce w grudniu są znacznie niższe od tych, które zanotujemy w połowie przyszłego tygodnia

Cieplny epizod nie potrwa długo. W drugiej połowie tygodnia zacznie się ochładzać, chociaż za dnia wciąż będzie ciepło jak na tę porę roku: od 6 do 10 stopni Celsjusza.

Druga połowa grudnia chłodniejsza. Śnieg w Boże Narodzenie wciąż niepewny

Pierwsza połowa grudnia zapowiada się na zdecydowanie cieplejszą niż zwykle. Najnowsza prognoza długoterminowa wskazuje, że średnie temperatury mogą być w wielu miejscach wyższe o około 4 stopnie niż w latach 1991-2020. Taki trend może się utrzymać przez dwa pierwsze tygodnie miesiąca.

ZOBACZ: Jaka jest szansa na śnieg również w Boże Narodzenie? Modele wskazują anomalię

Możliwe, że pogoda zbliży się do normy tuż przed Bożym Narodzeniem. Choć wciąż będzie cieplej niż zazwyczaj, tym razem średnie temperatury będą wyższe o 1-2 stopnie

IMGW Prognoza pogody wskazują na wyjątkowo ciepłą pierwszą połowę grudnia

Pomimo tego ochłodzenia i typowych dla grudnia opadów trudno się spodziewać, że w okresie świątecznym spadnie więcej śniegu. Nawet jeśli na nizinach miejscami zrobi się biało, śnieg nie poleży zbyt długo. Może się okazać, że biało będzie tylko na terenach podgórskich i w górach.

Jest to prognoza długoterminowa, która jest obarczona dużym ryzykiem błędu. Kolejne doniesienia mogą się zdecydowanie różnić, więc warto na bieżąco śledzić aktualne prognozy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni