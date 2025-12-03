Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że Konwent Seniorów złożony jest z kół klubów wyłonionych w wyborach parlamentarnych, jednak marszałek ma prawo zaprosić do nich także kół powstałych w trakcie kadencji. Marszałek Sejmu ogłosił, że nie będzie korzystał z tego prawa.

- Nie będę zapraszał żadnych kół, które nie zostały wybrane w akcie wyboru dwa lata temu. Dotyczy to w koła pana Kukiza (Wolni Republikanie) i koła pana Zandberga (Razem) - przekazał Czarzasty.

Koła poselskie na Konwencie Seniorów. Marszałek Czarzasty zmienia zasady

W wyborach nie została wyłoniona także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która w 2023 roku startowała z list Konfederacji. W jej przypadku uzasadnienie przekazane przez marszałka Sejmu jest rozszerzone - w jego ocenie KKP "działa na pograniczu agentury rosyjskiej".

Decyzję o zaproszeniu na Konwent Seniorów przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych podjął poprzedni marszałek izby niższej parlamentu Szymon Hołownia. Zgodnie z regulaminem Sejmu nie musiał tego robić - zobowiązany był bowiem do zapraszania wyłącznie tych kół, które samodzielnie startowały w wyborach.

Były koalicjant Czarzastego poza Konwentem Seniorów

Czarzasty zdecydował, by nie kontynuować tradycji zapoczątkowanej przez Hołownię. W rezultacie poza Konwentem Seniorów znajdą się posłowie m.in. partii Razem, która do Sejmu weszła razem z Lewicą.

W październiku w partii Razem doszło do rozpadu. Część posłanek zdecydowała, by dołączyć do Lewicy i tworzyć koalicję rządową. Pozostali członkowie partii Razem z Adrianem Zandbergiem opuścili Lewicę i przeszli do opozycji.

Pierwsze informacje o planowanych przez Włodzimierza Czarzastego zmianach w Konwencie Seniorów pojawiły się pod koniec listopada. Wówczas skomentował je Adrian Zandberg. "Widzę, że dojrzały facet został marszałkiem Sejmu. Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku" - napisał Zandberg na X.

