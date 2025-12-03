Czarzasty zmienia regułę w Sejmie. Na liście partie Brauna i Zandberga

Polska Maciej Olanicki / wka / polsatnews.pl

- Nie będę zapraszał na Konwent Seniorów partii pana Brauna, która funkcjonuje moim zdaniem na pograniczu agentury rosyjskiej - zapowiedział Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu zdecydował także, że w posiedzeniach Konwentu nie będą mogli wziąć udziału przedstawiciele kół Razem oraz Wolnych Republikanów.

Widok z góry na salę plenarną Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, z posłami siedzącymi w ławach i flagą Polski na ścianie.
Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział zmiany w składzie Konwentu Seniorów

Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że Konwent Seniorów złożony jest z kół klubów wyłonionych w wyborach parlamentarnych, jednak marszałek ma prawo zaprosić do nich także kół powstałych w trakcie kadencji. Marszałek Sejmu ogłosił, że nie będzie korzystał z tego prawa.

 

ZOBACZ: Zwrot w sprawie weta Karola Nawrockiego. Sejm zagłosuje

 

- Nie będę zapraszał żadnych kół, które nie zostały wybrane w akcie wyboru dwa lata temu. Dotyczy to w koła pana Kukiza (Wolni Republikanie) i koła pana Zandberga (Razem) - przekazał Czarzasty.

Koła poselskie na Konwencie Seniorów. Marszałek Czarzasty zmienia zasady

W wyborach nie została wyłoniona także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która w 2023 roku startowała z list Konfederacji. W jej przypadku uzasadnienie przekazane przez marszałka Sejmu jest rozszerzone - w jego ocenie KKP "działa na pograniczu agentury rosyjskiej".

 

ZOBACZ: Orędzie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. "Będę strażnikiem praw parlamentu"

 

Decyzję o zaproszeniu na Konwent Seniorów przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych podjął poprzedni marszałek izby niższej parlamentu Szymon Hołownia. Zgodnie z regulaminem Sejmu nie musiał tego robić - zobowiązany był bowiem do zapraszania wyłącznie tych kół, które samodzielnie startowały w wyborach.

Były koalicjant Czarzastego poza Konwentem Seniorów

Czarzasty zdecydował, by nie kontynuować tradycji zapoczątkowanej przez Hołownię. W rezultacie poza Konwentem Seniorów znajdą się posłowie m.in. partii Razem, która do Sejmu weszła razem z Lewicą.

 

W październiku w partii Razem doszło do rozpadu. Część posłanek zdecydowała, by dołączyć do Lewicy i tworzyć koalicję rządową. Pozostali członkowie partii Razem z Adrianem Zandbergiem opuścili Lewicę i przeszli do opozycji.

 

ZOBACZ: Ruch Czarzastego uderza w Razem. "Jeszcze nam tusz zabierz"

 

Pierwsze informacje o planowanych przez Włodzimierza Czarzastego zmianach w Konwencie Seniorów pojawiły się pod koniec listopada. Wówczas skomentował je Adrian Zandberg. "Widzę, że dojrzały facet został marszałkiem Sejmu. Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku" - napisał Zandberg na X.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Kto nowym liderem Polski 2050? Gramatyka wskazał swój typ
Czytaj więcej
KOŁA POSELSKIEKONWENT SENIORÓWKUKIZMARSZAŁEK SEJMUPOLSKASEJMWŁODZIMIERZ CZARZASTYWYBORY PARLAMENTARNEZANDBERG

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 