Po amerykańsko-rosyjskich rozmowach w Moskwie nie doszło do oczekiwanego przełomu w sprawie pokoju w Ukrainie. "Nie mamy jeszcze kompromisowej wersji. Przed nami dużo pracy" - powiedział doradca Władimira Putina Jurij Uszakow i zapowiedział, że dalsze negocjacje będą prowadzone telefonicznie.

W środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że rozmowy nie zostały zerwane, a plan pokojowy nie został w całości odrzucony. Przyznał natomiast, że część punktów dokumentu opracowanego na Florydzie przez delegację amerykańską i ukraińską została przyjęta przez Kreml, podczas gdy inne zostały odrzucone.

"Taka bezpośrednia wymiana opinii miała miejsce wczoraj po raz pierwszy. I znów, tak jak powiedziano wczoraj, coś zostało przyjęte, coś zostało odrzucone jako nie do przyjęcia. To normalny proces roboczy, poszukiwanie kompromisu" - powiedział Pieskow agencji TASS i podziękował amerykańskiej delegacji.

"Jesteśmy wdzięczni za wysiłki administracji i nadal jesteśmy gotowi spotykać się tak często, jak będzie to potrzebne, aby osiągnąć porozumienie pokojowe" - zapewnił rzecznik Kremla.

Negocjacje pokojowe. Delegacja Ukrainy w Brukseli

Z kolei Wołodymyr Zełenski poinformował w serwisie X, że Umierow, który wcześniej prowadził rozmowy z Amerykanami na Florydzie, spotka się w środę z przedstawicielami państw europejskich w Brukseli. "To nasza nieprzerwana współpraca z partnerami i zapewniamy, że proces negocjacyjny jest w pełni aktywny" - wskazał przywódca Ukrainy.

"Przedstawiciele Ukrainy poinformują swoich kolegów w Europie o tym, co wiadomo na podstawie wczorajszych kontaktów strony amerykańskiej w Moskwie, a także omówią europejski komponent niezbędnej architektury bezpieczeństwa" - nadmienił Zełenski, uściślając, że Umierowowi towarzyszyć będzie szef ukraińskiego sztabu generalnego Andrij Hnatow.

Zełenski wraca do Kijowa. Z liderami Europy i Amerykanami spotka się delegacja

Po rozmowach w belgijskiej stolicy Umierow i Hnatow rozpoczną przygotowania do kolejnych rozmów z delegacją amerykańską, choć wcześniejszy harmonogram miał zakładać, że z Amerykanami - Stevem Witkoffem i zięciem Trumpa Jaredem Kushnerem, - spotka się osobiście prezydent Zełenski.

Według informacji "Kiyv Post" pomysł został jednak porzucony po rozmowach w Moskwie. Po wizycie Paryżu i Dublinie Wołodymyr Zełenski wróci do Kijowa i tam będzie oczekiwał kolejnych raportów Umierowa - najpierw po wtorkowych rozmowach z przedstawicielami państw europejskich w Brukseli, a następnie po spotkaniu z Witkoffem i Kushnerem.

