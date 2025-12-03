Co dalej z negocjacjami pokojowymi? Wołodymyr Zełenski wyjawił plany
Rustem Umierow spotka się we wtorek z przedstawicielami państw europejskich - poinformował Wołodymyr Zełenski. Szef ukraińskiej delegacji przekaże m.in. Radosławowi Sikorskiemu informacje o wynikach rozmów w Moskwie. Odwołano natomiast spotkanie prezydenta Ukrainy z delegacją amerykańską. "Kyiv Post" donosi, że prezydent Ukrainy wraca do Kijowa.
Po amerykańsko-rosyjskich rozmowach w Moskwie nie doszło do oczekiwanego przełomu w sprawie pokoju w Ukrainie. "Nie mamy jeszcze kompromisowej wersji. Przed nami dużo pracy" - powiedział doradca Władimira Putina Jurij Uszakow i zapowiedział, że dalsze negocjacje będą prowadzone telefonicznie.
W środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że rozmowy nie zostały zerwane, a plan pokojowy nie został w całości odrzucony. Przyznał natomiast, że część punktów dokumentu opracowanego na Florydzie przez delegację amerykańską i ukraińską została przyjęta przez Kreml, podczas gdy inne zostały odrzucone.
"Taka bezpośrednia wymiana opinii miała miejsce wczoraj po raz pierwszy. I znów, tak jak powiedziano wczoraj, coś zostało przyjęte, coś zostało odrzucone jako nie do przyjęcia. To normalny proces roboczy, poszukiwanie kompromisu" - powiedział Pieskow agencji TASS i podziękował amerykańskiej delegacji.
"Jesteśmy wdzięczni za wysiłki administracji i nadal jesteśmy gotowi spotykać się tak często, jak będzie to potrzebne, aby osiągnąć porozumienie pokojowe" - zapewnił rzecznik Kremla.
Negocjacje pokojowe. Delegacja Ukrainy w Brukseli
Z kolei Wołodymyr Zełenski poinformował w serwisie X, że Umierow, który wcześniej prowadził rozmowy z Amerykanami na Florydzie, spotka się w środę z przedstawicielami państw europejskich w Brukseli. "To nasza nieprzerwana współpraca z partnerami i zapewniamy, że proces negocjacyjny jest w pełni aktywny" - wskazał przywódca Ukrainy.
"Przedstawiciele Ukrainy poinformują swoich kolegów w Europie o tym, co wiadomo na podstawie wczorajszych kontaktów strony amerykańskiej w Moskwie, a także omówią europejski komponent niezbędnej architektury bezpieczeństwa" - nadmienił Zełenski, uściślając, że Umierowowi towarzyszyć będzie szef ukraińskiego sztabu generalnego Andrij Hnatow.
Zełenski wraca do Kijowa. Z liderami Europy i Amerykanami spotka się delegacja
Po rozmowach w belgijskiej stolicy Umierow i Hnatow rozpoczną przygotowania do kolejnych rozmów z delegacją amerykańską, choć wcześniejszy harmonogram miał zakładać, że z Amerykanami - Stevem Witkoffem i zięciem Trumpa Jaredem Kushnerem, - spotka się osobiście prezydent Zełenski.
Według informacji "Kiyv Post" pomysł został jednak porzucony po rozmowach w Moskwie. Po wizycie Paryżu i Dublinie Wołodymyr Zełenski wróci do Kijowa i tam będzie oczekiwał kolejnych raportów Umierowa - najpierw po wtorkowych rozmowach z przedstawicielami państw europejskich w Brukseli, a następnie po spotkaniu z Witkoffem i Kushnerem.
