Były premier Ukrainy skazany. 15 lat za zdradę stanu

Były premier Ukrainy Mykoła Azarow został skazany przez sąd na 15 lat więzienia. Polityk, który po rewolucji na Majdanie ukrywa się w Rosji oskarżony był m.in. o zdradę stanu i usprawiedliwianie rosyjskiej agresji w Ukrainie.

Jako pierwszy o decyzji sądu poinformował portal TSN. Jak poinformowano były szef ukraińskiego rządu został skazany zaocznie, ponieważ od rewolucji na Majdanie w 2014 roku ukrywa się w Rosji.

 

Polityk, który pełnił funkcję premiera w trakcie za prezydentury Wiktora Janukowycza, oskarżany był o zdradę stanu, naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy, nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego i usprawiedliwianie rosyjskiej agresji w lutym 2022 roku.

 

Sąd Rejonowy Peczerski miasta Kijowa uznał go za winnego i wymierzył Azarowowi karę 15 lat więzienia z konfiskatą majątku.

 

W opublikowanym wyroku podkreślono również aktywną działalność byłego premiera w rosyjskich mediach propagandowych. Polityk regularnie udziela komentarzy, w których krytykuje władze Ukrainy powielając kremlowską narrację m.in. na temat powodów rozpoczęcia specjalnej wojskowej operacji (propagandowe określenie wojny w Ukrainie - red.).

Premier Azarow skazany. Powiela narrację Kremla

Mykoła Azarow od czasu ucieczki z Ukrainy do Rosji bardzo chętnie udziela się w mediach społecznościowych, a także często udziela komentarzy rosyjskim mediom. Były premier znany jest m.in. z usprawiedliwiania rosyjskiej agresji.

 

"NATO planowało rozpętać III wojnę światową z użyciem broni jądrowej przeciwko Rosji. Kluczową rolę w tym odegrać miała obecna, kontrolowana przez Amerykanów elita rządząca w Kijowie i nacjonaliści (…) Putin uratował setki tysięcy mieszkańców Donbasu" - przekonywał w marcu 2022 roku.

 

Były szef rządu w Kijowie powielał także narrację Kremla dotyczącą masakry w Buczy, którą określał "inscenizacją" przygotowaną przez Kijów.

 

- Prowokacja w Buczy, którą próbuje się wykorzystać do nowej fali sankcji przeciwko Rosji jest kłamstwem od początku do końca (…) To inscenizacja przygotowana przez ukraińskie służby specjalne pod dyktando Zachodu - mówił na konferencji prasowej w Moskwie organizowanej przez Komitet Ocalenia Ukrainy.

 

