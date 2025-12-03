Pierwsza dama USA Melania Trump zaprezentowała świąteczne dekoracje w Białym Domu. W tym roku dostępna przestrzeń na świąteczne aranżacje jest mniejsza w związku z pracami rozbiórkowymi części zabytkowego Wschodniego Skrzydła, gdzie powstanie sala balowa. Z tego powodu wszystkie tegoroczne dekoracje świąteczne rozmieszczono wyłącznie w głównej rezydencji przy Pennsylvania Avenue 1600.

Dziesiątki wolontariuszy-dekoratorów pomogło nadać budynkowi świąteczny charakter. W tym celu wykorzystano 75 wieńców, 51 choinek, około 200 metrów girland, ponad 2000 sznurów lampek choinkowych, ponad 7600 metrów wstążek oraz prawie 55 kilogramów pierników.

Hasłem przewodnim tegorocznych dekoracji jest "Tam dom twój, gdzie serce twoje". - Dom to nie tylko fizyczna przestrzeń; to przede wszystkim ciepło i komfort, które noszę w sobie, niezależnie od otoczenia - powiedziała Melania Trump w oświadczeniu wydanym przez Biały Dom. Jak zauważa AFP, pierwsza dama USA spędza stosunkowo niewiele czasu w Waszyngtonie - woli Nowy Jork i Florydę.

Dekoracje świąteczne w Białym Domu

Oficjalna choinka Białego Domu, znajdująca się w Błękitnym Pokoju, w tym roku pełni również rolę symbolu rodzin poległych amerykańskich żołnierzy. Gałązki drzewka ozdobiono złotymi gwiazdami.

Wcześniej drzewko stało we Wschodnim Skrzydle i było pierwszym elementem, który widzieli goście wchodzący tym wejściem. Jednak budynek oraz łączący go z główną rezydencją korytarz zostały w październiku zburzone w ramach przygotowań do budowy nowej sali balowej.



PAP / EPA / JIM LO SCALZO 5,5-metrowa choinka w Błękitnym Pokoju Białego Domu

W tym roku w Zielonym Pokoju znajdują się również portrety prezydenta USA Donalda Trumpa i George'a Washingtona, ojca założyciela Stanów Zjednoczonych, wykonane z klocków Lego.

PAP / EPA / JIM LO SCALZO Portret Donalda Trumpa z klocków Lego

W Wielkim Foyer znajduje się również obraz przedstawiający Trumpa po zamachu w Butler w Pensylwanii.

Reuters Portret upamiętniający zamach na Donalda Trumpa w Pensylwanii

W hołdzie działalności charytatywnej Melanii Trump, w Czerwonym Pokoju umieszczono tysiące niebieskich motyli, nawiązujących do inicjatywy Fostering The Future, wspierającą osoby wychowujące się w rodzinach zastępczych w ramach programu "Be Best", skupionego na dzieciach.

PAP / EPA / JIM LO SCALZO Choinka w Czerwonym Pokoju

W Jadalni Państwowej wystawiono piernikowy model Białego Domu - coroczną atrakcję, której tradycja sięga czasów administracji Richarda Nixona. Tegoroczna wersja ukazuje Południowy Portyk i pozwala zajrzeć do Żółtego Owalnego Pokoju, udekorowanego przez państwa Trump.

PAP / EPA / JIM LO SCALZO Piernikowy Biały Dom

Tymczasem sam prezydent Trump przyznał, że nie spieszy mu się ze świętowaniem ostatnich świąt Bożego Narodzenia w Białym Domu w najbliższym czasie. Jego druga kadencja ma zakończyć się w 2029 roku.

- Zostało nam nieco ponad trzy lata, a trzy lata dla Trumpa to wieczność - powiedział prezydent gościom podczas przyjęcia bożonarodzeniowego, w nagraniu wideo udostępnionym przez urzędnika Białego Domu.

