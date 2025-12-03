Do zdarzenia doszło 21 listopada, kilka minut przed godziną 23, na warszawskiej Pradze Północ. Na oznakowanym przejściu dla pieszych przy ul. Strzeleckiej 80-letni kierowca potrącił 20-letniego pieszego. Sprawca nie udzielił poszkodowanemu pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia.

20-latek trafił do szpitala; jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mimo to lekarze podjęli decyzję o pozostawieniu pacjenta na obserwacji.

Warszawa. 80-latek potrącił 20-latka na przejściu dla pieszych

Warszawscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili oględziny miejsca wypadku, gdzie znaleźli fragment ramki od tablicy rejestracyjnej - najprawdopodobniej należącej do sprawcy wypadku. Udało się również ustalić świadka zdarzenia.

Policja "w trybie alarmowym" rozpoczęła poszukiwania sprawcy wypadku. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego KSP zapoznali się z nagraniami monitoringu i ustalili, jakim samochodem poruszał się 80-latek - był to srebrny opel.

Informacja została przekazana do wszystkich patroli w mieście. Policjanci przeczesywali ulice w poszukiwaniu pojazdu sprawcy. Do akcji zaangażowano również jednostki terenowe.

Dochodzeniowcy przesłuchali świadka i poszkodowanego. Zabezpieczyli dokumentację medyczną 20-latka. Przez kolejne dni policjanci operacyjni z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI pracowali nad ustaleniem tożsamości sprawcy wypadku. Okazał się nim 80-letni mieszkaniec Targówka. "Mężczyzna był już wcześniej karany i miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi" - informuje policja.

Policjanci znaleźli i zatrzymali 80-latka w jednym z mieszkań przy ul. Św. Wincentego. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Jego samochód został zabezpieczony przez funkcjonariuszy i poddany oględzinom.

W zeszły piątek 80-latek został przesłuchany przez prokuratora z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. "Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia, bez udzielenia pomocy pokrzywdzonemu, a także narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i kierowanie pojazdem pomimo cofniętych uprawnień" - czytamy w komunikacie policji.

Materiał wideo policji z fragmentem monitoringu i z zatrzymania 80-latka dostępny jest pod tym linkiem.

