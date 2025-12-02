Wyrok wydany we wtorek przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu jest prawomocny. Decyzja sądu oznacza, że sprawę ponownie rozpozna sąd okręgowy.

Mirosław R. ps. Ryba i Dariusz L. ps. Lala byli w pierwszej połowie lat 90. pracownikami poznańskiego holdingu Elektromis, którego działalnością interesował się Ziętara. Według ustaleń prokuratury, we wrześniu 1992 roku, oskarżeni - wraz z inną, nieżyjącą już osobą - podali się za funkcjonariuszy policji i podstępnie doprowadzili do tego, że Ziętara wszedł do samochodu przypominającego radiowóz policyjny. Następnie przekazali dziennikarza osobom, które go zabiły, dokonały zniszczenia zwłok i ukryły szczątki. Oskarżeni nie przyznają się do winy.

Sprawa zabójstwa Jarosława Ziętary. Sąd uchylił wyrok Mirosława R. i Dariusza L.

Proces Mirosława R. i Dariusza L. oskarżonych o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie Ziętary toczył się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu od stycznia 2019 r. W październiku 2022 roku sąd nieprawomocnie uniewinnił oskarżonych. Argumentując wyrok wskazywał, że jedynym dowodem był zeznania trójki świadków.

- To co doprowadziło do uniewinnienia oskarżonych, to ocena jedynych trzech dowodów, które zdaniem prokuratury miały stanowić podstawę do tego, że to oskarżeni mieli porwać Jarosława Ziętarę sprzed jego domu i dostarczyć na miejsce, gdzie został zabity - mówił sędzia.

ZOBACZ: Zabójstwo Jarosława Ziętary. Były senator uniewinniony

Dalej podkreślono, że "każda z tych trzech osób miała problemy prawne, które wiązały się z wyrokami. W jednym przypadku była to kara dożywotniego pozbawienia wolności".

Apelację od tego wyroku skierował do sądu II instancji prokurator, domagając się uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez poznański sąd okręgowy.

Morderstwo Ziętary. Ciało dziennikarza nigdy nie zostało odnalezione

Jarosław Ziętara urodził się w 1968 roku w Bydgoszczy. Był absolwentem UAM. Pracował najpierw w radiu akademickim, później współpracował m.in. z "Gazetą Wyborczą", "Kurierem Codziennym", tygodnikiem "Wprost" i "Gazetą Poznańską".

ZOBACZ: Teresa D. ukrywała Jacka Jaworka. Na sali sądowej nastąpił przełom

Ziętara zajmował się m.in. tematyką tzw. poznańskiej szarej strefy. Z tego powodu – jak wynika z ustaleń prokuratury - miał zostać uprowadzony i zabity. Ostatni raz Ziętarę widziano 1 września 1992 r. Rano wyszedł do pracy, ale nigdy nie dotarł do redakcji "Gazety Poznańskiej". W 1999 r. Ziętara został uznany za zmarłego. Ciała dziennikarza do dziś nie odnaleziono.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Robi pani z ludzi wariatów". Burza w studiu po słowach o dywersji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl / PAP