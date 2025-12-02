We wtorek w Waszyngtonie odbyło się ostatnie w 2025 roku posiedzenie gabinetu Donalda Trumpa. Prezydent USA podkreślił podczas mowy otwierającej, że Stany Zjednoczone nie są już finansowo zaangażowane w kryzys na Ukrainie.

- Jak wiecie, mamy problem z wojną, którą nasz naród próbuje teraz rozwiązać między Rosją a Ukrainą. Nie uczestniczymy już finansowo w tej wojnie - powiedział cytowany przez amerykańskie media.

Trump krytykuje Bidena. "Rozdał 350 miliardów jak cukierki"

Jednocześnie Trump skrytykował za pomoc dla Ukrainy podczas kadencji swojego poprzednika Joe Bidena. - Rozdał 350 miliardów dolarów jak cukierki. To ogromna suma pieniędzy, z których większość to gotówka, a znaczna w formie sprzętu - stwierdził.

- Sprzedajemy sprzęt NATO. Kraje europejskie płacą nam 100 proc. kosztów sprzętu, a potem sprowadzają go na Ukrainę lub robią z nim, co chcą. Ale staramy się rozwiązać tę sytuację - zapewnił.

Jak stwierdził, udało mu się rozstrzygnąć osiem wojen. - To będzie dziewiąta, a nasi ludzie są teraz w Rosji, by sprawdzić, czy uda się rozwiązać tę sytuację - dodał Trump.

Przyznał jednak, że wojna w Ukrainie to "bałagan" i że nie jest to łatwa sytuacja do rozwiązania.

Słowa Trumpa padły w momencie, gdy specjalny wysłannik USA Steve Witkoff negocjuje na Kremlu szczegółu porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Towarzyszy mu także zięć Trumpa - Jared Kushner.

