Trump krytycznie o pomocy finansowej dla Ukrainy. "Miliardy dolarów jak cukierki"
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone nie angażują się już finansowo w wojnę w Ukrainie. Jednocześnie skrytykował swojego poprzednika Joe Bidena za taką formę pomocy. - Rozdał 350 miliardów dolarów jak cukierki. To ogromna suma pieniędzy - ocenił.
We wtorek w Waszyngtonie odbyło się ostatnie w 2025 roku posiedzenie gabinetu Donalda Trumpa. Prezydent USA podkreślił podczas mowy otwierającej, że Stany Zjednoczone nie są już finansowo zaangażowane w kryzys na Ukrainie.
- Jak wiecie, mamy problem z wojną, którą nasz naród próbuje teraz rozwiązać między Rosją a Ukrainą. Nie uczestniczymy już finansowo w tej wojnie - powiedział cytowany przez amerykańskie media.
Trump krytykuje Bidena. "Rozdał 350 miliardów jak cukierki"
Jednocześnie Trump skrytykował za pomoc dla Ukrainy podczas kadencji swojego poprzednika Joe Bidena. - Rozdał 350 miliardów dolarów jak cukierki. To ogromna suma pieniędzy, z których większość to gotówka, a znaczna w formie sprzętu - stwierdził.
- Sprzedajemy sprzęt NATO. Kraje europejskie płacą nam 100 proc. kosztów sprzętu, a potem sprowadzają go na Ukrainę lub robią z nim, co chcą. Ale staramy się rozwiązać tę sytuację - zapewnił.
ZOBACZ: Papież o znaczeniu Europy w zakończeniu wojny. Wskazał na szczególną rolę jednego z państw
Jak stwierdził, udało mu się rozstrzygnąć osiem wojen. - To będzie dziewiąta, a nasi ludzie są teraz w Rosji, by sprawdzić, czy uda się rozwiązać tę sytuację - dodał Trump.
Przyznał jednak, że wojna w Ukrainie to "bałagan" i że nie jest to łatwa sytuacja do rozwiązania.
Słowa Trumpa padły w momencie, gdy specjalny wysłannik USA Steve Witkoff negocjuje na Kremlu szczegółu porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Towarzyszy mu także zięć Trumpa - Jared Kushner.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej