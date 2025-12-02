Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o rynku kryptoaktywów, w ramach której w Polsce miało zostać wdrożone rozporządzenie MiCA. Zdaniem prezydenta, zawetowane przepisy realnie zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa.

Weto do ustawy ws. kryptowalut. "Ustawa bardzo zła"

O powodach tej decyzji prezydenta rozmawiali we wtorkowym wydaniu "Debaty Gozdyry" Krzysztof Śmiszek z Lewicy i Grzegorz Płaczek z Nowej Nadziei.

- Ustawa bardzo zła. Ustawa, która miała być efektem rozporządzenie MiCA - zaczął polityk partii Sławomira Mentzena. - Rozporządzenie nie jest złe, natomiast formuła, na jaką zdecydowała się Koalicja Obywatelska, jest absolutnie niezrozumiała. Są państwa, które stworzyły ustawy, które miały siedem, dziewięć, 12 stron. A my stworzyliśmy dokument, który ma łącznie ponad 200 stron. Tak się nie wdraża krótkich rozporządzeń, ta ustawa bardziej komplikuje niż cokolwiek wyjaśnia - argumentował.

Dodał, że "jeżeli pójdziemy tokiem Koalicji Obywatelskiej, to skończy się tak, że firmy, zamiast inwestować w Polsce, będą inwestować w Estonii, Niemczech czy Austrii. I wszystkie zyski tych firm będą wyprowadzane poza Polskę".

"Naraża obywateli na utratę dużych pieniędzy"

Krzysztof Śmiszek stwierdził natomiast, że ustawa "miała regulować rynek kryptowalut, wprowadzała organ nadzorczy wyposażony w narzędzia, które mogły blokować strony, na których odbywa się handel kryptowalutami". - To były podstawowe kwestie - zaznaczył.

- Nie jest tajemnicą, że te firmy mocno inwestują, czy też wspierają, środowiska prawicowe, też skrajnie prawicowe - kontynuował Śmiszek, dodając, że w jego ocenie odrzucenie ustawy było ukłonem w stronę Mentzena i wyborców Konfederacji.

- Uważam, że przez to, że prezydent sięga po elektorat ekstremalnej, skrajnej prawicy, naraża polskich obywateli na niebezpieczeństwo utraty dużych pieniędzy i daje przestrzeń do obecności na tym nieregulowanym rynku kryptowalut firmom, które nie powinny się tym zajmować - dodał europoseł Lewicy.

- Kupował pan bitcoiny? - zapytał Płaczek. - Nie - odparł Śmiszek. - To nie ma pan pojęcia, o czym pan mówi - zareagował polityk Konfederacji.

Grzegorz Płaczek dopytywał także, czy Krzysztof Śmiszek jest w stanie wskazać trzy firmy, które miały wspierać prawicę poprzez udział w rynku kryptowalut. W odpowiedzi usłyszał, że nie jest prowadzącym program i to, co mówi, to "stek bzdur i populizm".

