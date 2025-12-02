Na 265. km autostrady A4 na Górze św. Anny zderzyło się sześć samochodów. W wyniku incydentu jedna osoba, pomimo udzielonej pomocy, zmarła. Pozostałe osoby zostały przebadane na miejscu przez zespoły ratownictwa medycznego.

Na czas pracy służb ratunkowych jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Policja wprowadziła objazd w kierunku Wrocławia - Zjazd na Węźle Kędzierzyn - Koźle do DW 426 następnie DW 409 do Węzła Krapkowice.

W kierunku Katowic objazd wyznaczono na węźle Krapkowice do DW 409 następnie DW 426 do Węzła Kędzierzyn - Koźle. Usuwanie skutków karambolu może jeszcze potrwać kilka godzin.

Tragiczne wypadki na autostradzie A4. Wyznaczono objazdy, olbrzymie korki

Kilka godzin później do innego poważnego wypadku doszło na 276. km autostrady A4, również w kierunku Wrocławia. Jak poinformował na antenie Polsat News rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej w Opolu kpt. Łukasz Nowak mowa o zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych.

Jeden z pojazdów ciągnął cysternę, w której znajdował się olej techniczny. - W wyniku zderzenia doszło do pożaru, jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Część cysterny spłonęła - przekazał strażak.

Strażacy przygotowują się w tej chwili do podniesienia pojazdów i przeniesienia ich przy pomocy żurawia na platformę niskopodwoziową i wywiezienia ich z miejsca wypadku.

- Pożar już jakiś czas temu został opanowany i dogaszony, trwa zabezpieczenie miejsca działań - przekazał kpt. Nowak.

Jak ostrzegł, aż do węzła Nogowczyce jest olbrzymi korek. Natomiast w tej chwili udrożniona jest nitka w kierunku Katowic. - Prowadzone działania mogę jeszcze potrwać kilka dobrych godzin - poinformował.

Jak poinformował dyżurny GDDKiA w Opolu, jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Wprowadzono objazd na Wrocław DK 88 i DK 94 na Strzelce Opolskie, następnie DW 409 do Węzła Krapkowice.

"Na autostradzie A4 panują trudne warunki, zarówno atmosferyczne, jak i drogowe związane z zatorem. Przypominamy, by podczas czekania w korku nie opuszczać swoich pojazdów i nie chodzić po autostradzie" - ostrzega opolska policja.

