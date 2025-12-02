Artefakty z odwołanej aukcji Domu Aukcyjnego Felzmann w niemieckim Neuss zostały nabyte przez fundację Jad Ezer L'Hawer z Hajfy. Izraelska instytucja prowadzi w tym mieście Muzeum Holokaustu. Wśród nabytych przedmiotów znalazły się obiekty związane z kultem religijnym, odzież i listy, naszywki z żółtymi gwiazdami Dawida oraz nazistowskie plakaty propagandowe. Całość kolekcji liczy co najmniej kilkadziesiąt pozycji.



Jak podał izraelski portal Ynet, władze fundacji Jad Ezer L'Hawer osiągnęły porozumienie z kierownictwem niemieckiego domu aukcyjnego o wstrzymaniu sprzedaży przedmiotów na dziesięć dni w celu zebrania środków. Po tym terminie instytucji udało się wykupić cenne obiekty.

Skandaliczna aukcja w Niemczech. Protesty pod domem aukcyjnym

- Nie powinno się handlować przedmiotami, które są świadectwem Holokaustu i cierpienia narodu żydowskiego. Właściwym miejscem dla tych obiektów jest muzeum, a w szczególności Muzeum Holokaustu w Hajfie, do którego wstęp jest bezpłatny - powiedział szef fundacji Szimon Sabag, który uczestniczył w połowie listopada w proteście pod Domem Aukcyjnym Felzmann. Sabag przyjechał z Izraela w okolice Duesseldorfu w nadziei na przejęcie przedmiotów z planowanej licytacji.

ZOBACZ: Skandaliczna aukcja w Niemczech usunięta. "Nie dopuścimy, żeby pojawiła się po raz kolejny"



Aukcja licząca 623 artefakty z prywatnej kolekcji "System terroru część II 1933-1945" miała odbyć się 17 listopada w Domu Aukcyjnym Felzmann w Neuss. Protestowały przeciw temu m.in. polskie MSZ i MKiDN. Licytacja dotyczyła pamiątek i dokumentów m.in. po więźniach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku oraz ofiar zbrodni katyńskiej, dokonanej przez sowietów. Aukcja została ostatecznie anulowana.



"Jesteśmy świadomi tego, że przy ocenie zgłoszenia przedmiotów do licytacji podjęliśmy błędną decyzję i ubolewamy, jeśli tym samym zraniliśmy uczucia osób dotkniętych nazistowskim terrorem lub ich bliskich" – przekazał dom aukcyjny w późniejszym oświadczeniu. Zgodnie z przedstawioną w nim wersją wydarzeń, przedmioty zostały przekazane na aukcję częściowo przez potomków ofiar, a częściowo pochodziły z prywatnej kolekcji.

Reakcja władz na kontrowersyjną aukcję. Karol Nawrocki apelował do rządu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informowało, że wystąpi o zwrot obiektów wystawionych w niemieckim domu aukcyjnym.

Niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych przekazało PAP w komunikacie, że przedmioty osobiste, należące do byłych więźniów obozów koncentracyjnych, powinny być prezentowane w odpowiednim kontekście w muzeach, o ile potomkowie tych osób nie zgłaszają sprzeciwu.



Aukcja spotkała się z reakcją ze strony m.in. Karola Nawrockiego oraz szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Prezydent zaapelował w oświadczeniu do polskiego rządu, aby ten "zażądał zwrotu, a w ostateczności wykupił wszystkie pamiątki" po ofiarach zbrodni niemieckich. Z kolei szef polskiej dyplomacji nazwał niedoszłą licytację "zgorszeniem".

ZOBACZ: Oszukiwał "na BLIK-a", był poszukiwany pięcioma listami gończymi. Teraz trafił w ręce policji

Głos w sprawie zabrał również ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger. Dyplomata podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych, że "nie wolno handlować dokumentami i przedmiotami osobistymi ofiar nazizmu". Identyczne stanowisko przyjął Instytut Pamięci Narodowej. "Tego typu artefakty stanowią bezcenne świadectwo historii oraz cierpienia milionów ludzi. Nie mogą być traktowane jako towar czy element kolekcji" - wskazano w komunikacie IPN.



Na liście obiektów przeznaczonych pierwotnie do sprzedaży znajdował się m.in. list więźnia z Auschwitz "o bardzo niskim numerze" do adresata w Krakowie. Cena wywoławcza tego przedmiotu wynosiła 500 euro. Diagnozę lekarską z obozu koncentracyjnego Dachau, dotyczącą przymusowej sterylizacji więźnia, wyceniono na 400 euro. Do licytacji początkowo przeznaczony był także list z akwarelą namalowaną przez Bronisława Czecha, polskiego narciarza i trzykrotnego olimpijczyka, zamordowanego w Auschwitz.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Były ambasador USA w Polsce: Putin może czekać biernie, z pogardą dla nas Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

adg / polsatnews.pl / PAP