We wtorek w ogniu stanął opuszczony, dwukondygnacyjny budynek dawnej stacji kolejowej w Lesznie Górnym pod Szprotawą. Jak przekazał w rozmowie z Interią rzecznik żagańskich strażaków bryg. Paweł Grzymała, pożar zgłoszono ok. godz. 18.

Na miejsce początkowo skierowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szprotawie oraz okoliczne jednostki OSP.

Po przybyciu pierwszych zastępów okazało się, że sytuacja jest już bardzo poważna - płomienie obejmowały cały dach obiektu, a pożar był mocno rozwinięty.

Pożar na stacji kolejowej w Lesznie Górnym. Strażacy walczą z ogniem

Ze względu na skalę zdarzenia konieczne było zadysponowanie dodatkowych sił. Strażacy w aparatach powietrznych natychmiast rozwinęli linie gaśnicze i przystąpili do walki z ogniem.

- Budynek jest cały w płomieniach. Z ogniem walczy 11 zastępów straży pożarnej plus dron, żeby można było sprawdzić, gdzie jest najwyższa temperatura - przekazał strażak.

Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Po zlokalizowaniu pożaru konieczne będzie dokładne dogaszanie budynku. Ratownicy podkreślają również, że istnieje ryzyko, że w środku mogli znajdować się ludzie.

- To opuszczony obiekt i obawiamy się, że mogli tam być bezdomni. Później będziemy to dokładnie sprawdzać - zaznacza bryg. Grzymała. Według wstępnych ustaleń ogień mógł zostać zaprószony, np. podczas rozpalania ogniska wewnątrz.

