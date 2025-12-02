W badaniu UCE Research dla Onetu przeprowadzonym 25 i 26 listopada bardzo dobrze dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego ocenia 46,8 proc. badanych - 21,8 proc. wskazało odpowiedź "bardzo dobrze", a 25 proc. - "raczej dobrze".

Bardzo źle prezydenta ocenia 15,2 proc. badanych, a raczej źle - 14,9 proc. 23,1 proc. badanych nie potrafiło ocenić działalności Karola Nawrockiego na polskiej scenie politycznej.

We wcześniejszym badaniu zrealizowanym na zlecenie Onetu Polacy pozytywnie ocenili działania Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej. Pozytywne zdanie o nich ma 55,5 proc. badanych, negatywne - 32,3 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 12,2 proc. ankietowanych.

Badanie UCE Research dla Onetu zostało przeprowadzone 25 i 26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

Wtorkowy sondaż wpisuje się w pozytywny trend dla Pałacu Prezydenckiego. W poniedziałek Wirtualna Polska opublikowała wyniki badania w którym ankietowani odpowiadali na pytania o to, którego polityka darzą większym zaufaniem - Karola Nawrockiego czy Donalda Tuska.

Prezydenta Karola Nawrockiego jako bardziej zaufanego polityka wskazało 40,6 proc. badanych. Donaldowi Tuskowi ufa 35,3 proc. 18,2 proc. badanych zadeklarowało, że nie ufa ani prezydentowi, ani premierowi.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 21 i 23 listopada 2025 r. metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 ankietowanych.

Polacy ufają Nawrockiemu bardziej niż Tuskowi. W tle weta i spory o nominacje

We wtorek Karol Nawrocki ogłosił zawetowanie kolejnej ustawy - tym razem nowelizację prawa obejmującego handel kryptoaktywami. O przyczynach decyzji u Bogdana Rymanowskiego w "Gościu Wydarzeń" opowiedział w poniedziałek szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. W jego ocenie polska ustawa jest zbyt skomplikowana i zbyt długa, mimo że innym państwom UE udało się wdrożyć dyrektywę dot. kryptowalut sprawniej.

- Jak to się dzieje, że u naszych sąsiadów można zawrzeć to rozwiązanie na kilku stronach, a u nas trzeba aż tyle stron i rozbudowywać aparat? - zapytał Bogucki, pokazując wydruk czeskiego i polskiego aktu, gdzie polski był wielokrotnie bardziej obszerny.

- Ten projekt nie idzie w duchu rozwiązania europejskiego. Ta ustawa de facto przeszkadza - wyjaśniał Bogucki.

Prezydencki sprzeciw wobec regulacji kryptowalut to trzecie prezydenckie weto w ciągu kilku dni. W czwartek Karol Nawrocki zawetował zmiany w fundacjach rodzinnych i ordynacji wyborczej.

Konflikt na linii prezydent-premier toczy się także na froncie nominacji dla oficerów służb oraz sędziów. Spór o nominacje szybko przerodził się w dyskusję o kompetencjach, zwierzchnictwa nad służbami i uprawnieniach prezydenta do pozyskiwania informacji od ich szefów.

W poniedziałek koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ogłosił, że mimo braku nominacji oficerskich, młodzi funkcjonariusze służb będą otrzymywać oficerskie uposażenie

"Funkcjonariuszom, którym prezydent odmówił awansowania na oficerów, szefowie ABW i SKW przyznali od 1 grudnia br. dodatki finansowe, takie jak należy się oficerom. Służba dla Rzeczypospolitej Polskiej w czasach zagrożeń i dywersji zasługuje na najwyższy szacunek!" - napisał Tomasz Siemoniak w serwisie X.

