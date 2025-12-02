Biały krajobraz mogą obecnie podziwiać tylko mieszkańcy południa Polski, a największa warstwa białego puchu leży na Kasprowym Wierchu, gdzie jest 37 cm śniegu - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że na niżej położonych terenach biało może być jeszcze przez kilka dni. Sytuacja w okolicach Bożego Narodzenia wciąż jest niepewna.

Szansa na białe Mikołajki. Możliwe kilka centymetrów śniegu

Po śniegu na nizinach przeważnie nie został nawet ślad. Chociaż nocami wciąż notujemy kilkustopniowy mróz, za dnia temperatury są dodatnie. Panujące obecnie ocieplenie nie daje większej nadziei na kolejne opady śniegu, jednak możliwe że w okolicach Mikołajek miejscami da się jeszcze odczuć zimową atmosferę.

Wiele wskazuje na to, że pod koniec tygodnia do kraju nadciągnie strefa mocniejszych opadów. Przeważnie będą to opady deszczu lub deszczu ze śniegiem.

Możliwe, że w okolicach piątku i soboty warstwa śniegu w górach wciąż będzie wynosić kilkadziesiąt centymetrów, zaś na północy - na Kujawach, części Pomorza oraz na Warmii i Mazurach miejscami wciąż będzie biało - tam może jeszcze leżeć kilka centymetrów białego puchu.

WXCHARTS W okolicach 6 grudnia na północy Polski wciąż może leżeć kilkucentymetrowa warstwa śniegu

Na dłuższą metę nie ma jednak większych szans, by śnieg utrzymał się poza terenami podgórskimi oraz w górach. Wszystko z powodu postępującego ocieplenia.

Grudzień zapowiada się na cieplejszy

Temperatury za dnia będą stopniowo rosnąć i na początku przyszłego tygodnia na zachodzie i południowym zachodzie mogą sięgnąć nawet 12-13 stopni Celsjusza, a w reszcie kraju będzie niecałe 10 stopni.

IMGW Pierwsza część grudnia zapowiada się na ciepły okres, z temperaturami dochodzącymi do kilkunastu stopni powyżej zera

Pierwsza część grudnia zapowiada się na zdecydowanie cieplejszą niż zwykle. W większości kraju w pierwszym tygodniu średnie temperatury będą wyższe przeważnie o około dwa stopnie od normy wieloletniej.

Jeszcze cieplej będzie w połowie grudnia. Wówczas średnie temperatury na północy i południowym wschodzie Polski mogą być nawet o cztery stopnie wyższe od średniej z lat 1991-2020. W pozostałych rejonach kraju może być o trzy stopnie więcej niż zwykle o tej porze roku.

IMGW Prognozy pogody wskazują na ocieplenie w grudniu i niepewność co do białych świąt

W fali ocieplenia, która będzie nam towarzyszyć przez dużą część miesiąca, wyróżnia się okres świąteczny. Potwierdzają się bowiem wcześniejsze prognozy wskazujące, że w okolicach Bożego Narodzenia czeka nas wyraźnie chłodniejszy epizod.

Czy będą białe święta Bożego Narodzenia? Zrobi się chłodniej

W prognozach długoterminowych cały czas widać mocniejszy spadek temperatur w drugiej połowie grudnia. Możliwe, że od 22 grudnia temperatury zbliżą się do średniej wieloletniej dla tego okresu, choć na północy, północnym wschodzie oraz na południowym wschodzie kraju.

Jeśli potwierdzą się obecne wyliczenia synoptyków, to możliwe, że czekają nas bardziej zimowe Święta Bożego Narodzenia. Jeśli chodzi o możliwe opady śniegu, to mogą się one pojawić raczej pod koniec miesiąca.

W trakcie świąt opady w całym kraju powinny być w normie. Oznacza to, że nie można całkowicie wykluczyć lokalnych opadów śniegu, zwłaszcza pod koniec świątecznego okresu.

IMGW Podczas Świąt Bożego Narodzenia opady będą w normie. Możliwe więc będą lokalne opady śniegu

Na bardziej szczegółowe prognozy trzeba będzie jeszcze poczekać. Obecne prognozy, choć nie przewidują typowo zimowych świąt, to wciąż dają pewne nadzieje na to, że w niektórych miejscach wciąż może być biało. Pogoda długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu, więc warto śledzić kolejne prognozy.

