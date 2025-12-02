W maju do policjantów w Strzyżowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące oszustwa dokonanego z użyciem systemu płatniczego BLIK. Sprawca wykorzystywał w celu kradzieży pieniędzy portale ogłoszeniowe.

Sprawą zajął się wydział kryminalny, który wytypował sprawcę - 48-letniego mieszkańca powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna miał ukrywać się na Lubelszczyźnie.

"Podczas przeszukania, w miejscu zamieszkania 48-latka, funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, mogący mu służyć do popełniania przestępstw. Zabezpieczono m.in. 56 telefonów komórkowych, 192 karty SIM oraz gotówkę w kwocie ponad 37 tysięcy złotych" - przekazała policja.

Zatrzymany za oszustwa "na BLIK-a" poszukiwany pięcioma listami gończymi

Według ustaleń policji mężczyzna mógł dokonywać oszustw "na BLIK-a" na terenie całego kraju od 2023 r., jednak historia jego działalności przestępczej jest znacznie dłuższa.

"Za mężczyzną wydano 5 listów gończych. 48-latek był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości celem odbycia kary pozbawienia wolności o łącznym wymiarze 9 lat i 6 miesięcy" - przekazała policja.

48-latek trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzony wyrok blisko 10 lat pozbawienia wolności. Wcześniej postawiono mu nowy zarzut w związku z oszustwami dokonywanymi z użyciem systemu BLIK. Według policji sprawa ma charakter rozwojowy.

