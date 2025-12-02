Oszukiwał "na BLIK-a", był poszukiwany pięcioma listami gończymi. Teraz trafił w ręce policji

Policjanci ze Strzyżowa na Podkarpaciu zatrzymali 48-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonywanie oszustw "na BLIK-a" na dużą skalę. W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono 56 telefonów i blisko 200 kart SIM. "To zaledwie wierzchołek góry lodowej jego przestępczej działalności" - przekazała policja w komunikacie.

Trzech policjantów w mundurach prowadzi zatrzymanego mężczyznę, którego ręce są skrępowane z tyłu kajdankami.
KPP Strzyżów
Zatrzymany za oszustwa okazał się poszukiwanym pięcioma listami gończymi przestępcą
  • Policjanci ze Strzyżowa zatrzymali 48-latka podejrzanego o oszustwa z użyciem BLIK-a
  • Podczas przeszukania zabezpieczono m.in. 56 telefonów komórkowych, 192 karty SIM i ponad 37 tysięcy złotych gotówki
  • Mężczyzna poszukiwany był pięcioma listami gończymi w celu odbycia kary ponad 9 lat pozbawienia wolności

W maju do policjantów w Strzyżowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące oszustwa dokonanego z użyciem systemu płatniczego BLIK. Sprawca wykorzystywał w celu kradzieży pieniędzy portale ogłoszeniowe.

 

Sprawą zajął się wydział kryminalny, który wytypował sprawcę - 48-letniego mieszkańca powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna miał ukrywać się na Lubelszczyźnie.

 

"Podczas przeszukania, w miejscu zamieszkania 48-latka, funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, mogący mu służyć do popełniania przestępstw. Zabezpieczono m.in. 56 telefonów komórkowych, 192 karty SIM oraz gotówkę w kwocie ponad 37 tysięcy złotych" - przekazała policja.

Zatrzymany za oszustwa "na BLIK-a" poszukiwany pięcioma listami gończymi

Według ustaleń policji mężczyzna mógł dokonywać oszustw "na BLIK-a" na terenie całego kraju od 2023 r., jednak historia jego działalności przestępczej jest znacznie dłuższa.

 

"Za mężczyzną wydano 5 listów gończych. 48-latek był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości celem odbycia kary pozbawienia wolności o łącznym wymiarze 9 lat i 6 miesięcy" - przekazała policja.

 

48-latek trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzony wyrok blisko 10 lat pozbawienia wolności. Wcześniej postawiono mu nowy zarzut w związku z oszustwami dokonywanymi z użyciem systemu BLIK. Według policji sprawa ma charakter rozwojowy.

 

Maciej Olanicki / polsatnews.pl
