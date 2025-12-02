Oszukiwał "na BLIK-a", był poszukiwany pięcioma listami gończymi. Teraz trafił w ręce policji
Policjanci ze Strzyżowa na Podkarpaciu zatrzymali 48-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonywanie oszustw "na BLIK-a" na dużą skalę. W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono 56 telefonów i blisko 200 kart SIM. "To zaledwie wierzchołek góry lodowej jego przestępczej działalności" - przekazała policja w komunikacie.
- Policjanci ze Strzyżowa zatrzymali 48-latka podejrzanego o oszustwa z użyciem BLIK-a
- Podczas przeszukania zabezpieczono m.in. 56 telefonów komórkowych, 192 karty SIM i ponad 37 tysięcy złotych gotówki
- Mężczyzna poszukiwany był pięcioma listami gończymi w celu odbycia kary ponad 9 lat pozbawienia wolności
W maju do policjantów w Strzyżowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące oszustwa dokonanego z użyciem systemu płatniczego BLIK. Sprawca wykorzystywał w celu kradzieży pieniędzy portale ogłoszeniowe.
Sprawą zajął się wydział kryminalny, który wytypował sprawcę - 48-letniego mieszkańca powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna miał ukrywać się na Lubelszczyźnie.
ZOBACZ: Sprzedawali podrabiane leki. Policja rozbiła gang oszustów
"Podczas przeszukania, w miejscu zamieszkania 48-latka, funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, mogący mu służyć do popełniania przestępstw. Zabezpieczono m.in. 56 telefonów komórkowych, 192 karty SIM oraz gotówkę w kwocie ponad 37 tysięcy złotych" - przekazała policja.
Zatrzymany za oszustwa "na BLIK-a" poszukiwany pięcioma listami gończymi
Według ustaleń policji mężczyzna mógł dokonywać oszustw "na BLIK-a" na terenie całego kraju od 2023 r., jednak historia jego działalności przestępczej jest znacznie dłuższa.
ZOBACZ: Szpiegował dla Moskwy, budował siatkę w Polsce. Rosjanin z zarzutami
"Za mężczyzną wydano 5 listów gończych. 48-latek był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości celem odbycia kary pozbawienia wolności o łącznym wymiarze 9 lat i 6 miesięcy" - przekazała policja.
48-latek trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzony wyrok blisko 10 lat pozbawienia wolności. Wcześniej postawiono mu nowy zarzut w związku z oszustwami dokonywanymi z użyciem systemu BLIK. Według policji sprawa ma charakter rozwojowy.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej