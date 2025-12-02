Premier RP Donald Tusk powiedział na spotkaniu z kanclerzem Friedrichem Merzem, że jeśli Polska nie otrzyma deklaracji w sprawie zadośćuczynienia od Niemiec dla ofiar II wojny światowej, wypłaci zadośćuczynienie z własnych środków.

- Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić - oświadczył szef polskiego rządu.

Nawrocki jasno w sprawie reparacji. Jest stanowisko prezydenta

"Polacy zostali zaatakowani i byli mordowani przez Niemców, więc odszkodowania należą się od Niemców. Wbrew historycznej prawdzie, wbrew logice, wbrew jakimkolwiek wartościom jest to, żeby Naród, który cierpiał prześladowania, sam potem za tę ofiarę musiał zapłacić" - napisał we wtorek w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki.

Słowa Tuska skrytykował wcześniej m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości - a więc partii z poparciem której startował w wyborach Nawrocki - Jarosław Kaczyński.

"Aż nie chce się wierzyć! Polski premier w Berlinie mówi o wsparciu dla bezpośrednich ofiar niemieckiego nazizmu z polskiego budżetu? Tusk chce pieniędzmi polskich obywateli spłacać niemieckie zbrodnie? Polskie wsparcie – jak najbardziej TAK, ale pod żadnym pozorem nie zamiast niemieckich odszkodowań wojennych!" - grzmiał w sieci Kaczyński.

Deklaracja Tuska w Berlinie. Burza po słowach premiera

Słowa Tuska w Berlinie negatywnie ocenił także w programie "Gość Wydarzeń" Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Współpracownik Karola Nawrockiego stwierdził, że pomysł premiera jest "absurdalny".

- To jest fatalny pomysł, bo zbrodniarzami byli Niemcy, a ofiarami byli Polacy. Napadały Niemcy hitlerowskie na II Rzeczpospolitą. To tak jakby powiedzieć, że ktoś, kto ucierpiał w wypadku, na odszkodowanie dla tego człowieka nie ma się złożyć sprawca wypadku, tylko jego rodzina. Dzisiaj Donald Tusk dokładnie to mówi - stwierdził Bogucki na antenie Polsat News.

- My mamy się złożyć na odszkodowania, zadośćuczynienia za zbrodnie popełnione na nas, na naszych rodzinach, na naszych bliskich, na Polakach, na obywatelach polskich innej narodowości. Mimo że tych zbrodni dopuścili się Niemcy i nigdy za to nie zapłacili. To jest absurdalne - dodał.

Inne zdanie na temat deklaracji złożonej przez Donalda Tuska ma wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, Michał Gramatyka.

- Są celowo przedstawiane, aby brzmiały niewłaściwie. Z kontekstu rozmowy wynikało: Róbcie jak najszybciej, bo jak wy tego nie zrobicie, to będzie to musiał za was zrobić ktoś inny, będziemy musieli to zrobić za was, tak to zrozumiałem - przedstawiał Gramatyka.

- Chodzi o to, że ofiar II wojny światowej, ludzi którzy cierpieli z rąk Niemców jest coraz mniej, one umierają. Usłyszałem w tym wezwanie polskiego premiera do niemieckiego rządu, żeby ktoś może tam poszedł po rozum do głowy i zaczął realizować te odszkodowania, to zadośćuczynienia póki żyją jeszcze ludzie, których to może dotyczyć - stwierdził.

Niemieckie stanowisko ws. reparacji. "Prawnie uregulowana"

Kanclerz Merz pytany o zadośćuczynienie dla Polski za straty poniesione w okresie wojennym, stwierdził jednak, że kwestia ta jest dla Niemców wyjaśniona i nie powinna podlegać dalszym dyskusjom.

- Kwestia reperacji z punktu widzenia politycznego i prawnego jest wyjaśniona. Jest jednak rzeczą jasną, że upamiętnienie i zmierzenie się z historią nigdy się nie zakończy - mówił kanclerz Niemiec.

Temat reparacji poruszył we wrześniu podczas swojej wizyty w Berlinie prezydent Nawrocki. Rozmawiał w tej sprawie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Również to spotkanie nie przyniosło dla prezydenta pożądanych skutków. Jak poinformowała na platformie X rzeczniczka prezydenta Niemiec, Cerstin Gammelin, Steinmeier odrzucił wniosek Nawrockiego.

"Odnosząc się do żądania reparacji przez Prezydenta RP, prezydent podkreślił, że z perspektywy Niemiec kwestia ta została prawnie uregulowana. Jednak wspieranie upamiętnienia i pamięci pozostaje wspólną troską" - pisała.

