Informacja o śmierci 11-latka odbiła się szerokim echem. Tragiczne wieści potwierdziła Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Niedźwiedziu, której uczniem był Nikodem.

Nikodem Marecki nie żyje. "Byłeś wyjątkowy"

"Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 października 2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11, najukochańszy syn, brat, wnuczek Nikodem Marecki" - przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych rodzice chłopca.

ZOBACZ: Nie żyje Nikodem Marecki. Młody aktor miał 11 lat

"Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał……do zobaczenia" - napisał reżyser "Białej odwagi" Marcin Koszałka.

"Byłeś wyjątkowy. Byłam twoją tylko serialową mamą, a kiedy to piszę znowu płyną mi łzy" - wspominała chłopca aktorka Joanna Liszowska.

Śmierć Nikodema Mareckiego. Znamy stanowisko prokuratury

Służby ustaliły pierwsze szczegóły dotyczące okoliczności tragicznego wypadku. Kierowca, który prowadząc samochód śmiertelnie potrącił Mareckiego, w momencie zdarzenia był trzeźwy i jechał z dozwoloną prędkością.

Prokuratura nie postawiła mu zarzutów.

- Być może stanie się to po zakończeniu postępowania, na teraz nie ma ku temu podstaw - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl prok. Oliwia Bożek-Michalec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Pogrzeb Nikodema Mareckiego odbędzie się w środę.

