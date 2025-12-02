Dwoje dziennikarzy Polsat News Monika Gawrońska i Jacek Smaruj zostali nominowaniu w XXIX edycji konkursu Grand Press 2025 w kategorii reportaż telewizyjny/wideo za materiał "Podziemie Europy. Ponad Prawem". Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 14 grudnia podczas uroczystej gali konkursu.

Grand Press. Dziennikarze Polsat News zostali nominowani do prestiżowej nagrody

Reportaż po raz pierwszy został wyemitowany 25 maja w ramach cyklu Polsat News Ujawnia. Dziennikarze ujawnili w nim przypadki obchodzenia przepisów prawa przez lekarzy, którzy celowo wprowadzają pacjentki w błąd i odmawiają wykonania legalnych zabiegów aborcyjnych.

W materiale wykorzystano prowokacje dziennikarskie oraz nagrania z ukrytych kamer, ukazujące praktyki stosowane przez niektórych medyków - od blokowania dostępu do procedur, przez przekazywanie nieprawdziwych informacji i celowe przeciąganie postępowań, po handel lekami wczesnoporonnymi.

ZOBACZ: "Podziemie Europy. Ponad prawem". Polsat News ujawnia kulisy ignorowania prawa przez lekarzy

Reportaż został przygotowany przez Dział Projektów Specjalnych Polsat News w ramach cyklu Polsat News Ujawnia. "Podziemie Europy. Ponad Prawem" można obejrzeć w serwisie polsatnews.pl lub klikając tutaj.

