Strażnicy graniczni, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury sześciu obywateli Ukrainy i dwóch Polaków – podali we wtorek przedstawiciele śląskiego oddziału SG.

Podejrzani usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnego umożliwiania lub ułatwiania innym osobom pobytu na terenie Polski.

Śląskie. Nielegalnie organizowali pobyt cudzoziemców w Polsce, zostali zatrzymani

"Sprawa swój początek miała pod koniec września 2024 r. Osoby zaangażowane w przestępczy proceder, w celu uzyskania tytułów pobytowych dla obywateli krajów pochodzących m.in. z Ameryki Łacińskiej, Azji oraz Europy Wschodniej, pośredniczyły w tworzeniu fałszywej dokumentacji pracowniczej, która poświadczała nieprawdę" – podała SG w komunikacie.

Chodzi m.in. o orzeczenia lekarskie, wyniki badań przeprowadzanych do celów sanitarno–epidemiologicznych, legitymacje studenckie, a także zaświadczenia o podjęciu lub kontynuacji nauki przez cudzoziemców.

Według prowadzących postępowanie, grupa działała na terytorium Polski, Litwy oraz Rumunii. W ramach wykonanych czynności zabezpieczono kilkanaście komputerów, nośniki danych, kilka tysięcy sztuk dokumentacji firmowej związanej z powierzaniem pracy cudzoziemcom, kilka tysięcy sztuk orzeczeń lekarskich dotyczących braku przeciwwskazań do podjęcia pracy wraz z orzeczeniami lekarskimi z badań przeprowadzonych do celów sanitarno-epidemiologicznych, a także pieczęci firmowe oraz imienne.

Areszt i policyjny dozór. Podejrzani o udział w grupie przestępczej w tarapatach

Na poczet przyszłych kar dotychczas zabezpieczono gotówkę w różnej walucie o wartości ponad 160 tys. zł oraz pojazdy osobowe.

Jeden z podejrzanych, obywatel Ukrainy, został aresztowany na trzy miesiące, wobec innych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się pozostałymi podejrzanymi i poręczenia majątkowego. Muszą też każdorazowo informować o zamiarze wyjazdu za granicę.

