Organizacja Sociopolis - specjalizująca się w badaniach społecznych, rynkowych i politycznych - przeprowadziła kolejny sondaż wśród Ukraińców. Respondentów zapytano o to, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien ubiegać się o reelekcję w przyszłych wyborach.

Według 52,2 proc. ankietowanych ukraiński lider powinien ograniczyć się do obecnej kadencji i nie zgłaszać swojej kandydatury na prezydenta w przyszłości. Starania o ponowne objęcie urzędu popiera natomiast 42,8 proc. zapytanych Ukraińców, a 5 proc. nie potrafi zająć zdecydowanego stanowiska - podał serwis Espreso TV, cytując wynik badania.

Sondaż w Ukrainie. Spadek poparcia dla Wołodymyra Zełenskiego

Wynik nowego sondażu, jak zauważają autorzy raportu, oznacza spadek poparcia dla Wołodymyra Zełenskiego względem ostatniego badania. "W porównaniu do września 2025 roku udział zwolenników tylko jednej kadencji prezydenckiej Wołodymyra Zełenskiego wzrósł z 46,6 proc. do 52,2 proc., podczas gdy udział zwolenników jego drugiej kadencji spadł z 47,4 proc. do 42,8 proc." - podano.

Jednocześnie 60 proc. ankietowanych Ukraińców uważa, że Zełenski ponosi odpowiedzialność za korupcyjne działania jego byłego bliskiego współpracownika Tymura Mindicza oraz innych podejrzanych w aferze korupcyjnej. Nie zgadza się z tym natomiast 34 proc. badanych.

Zaufanie do Zełenskiego spadło. Wzrósł drugi wskaźnik

Ponad połowa Ukraińców biorących udział w sondażu zadeklarowała przy tym zaufanie do Zełenskiego. Prezydentowi Ukrainy ufa 54 proc. ankietowanych, a 41,9 proc. nie ma zaufania (26 proc. - wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 15,9 proc. opowiedziało się za opcją "raczej nie ufam").

"W porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego we wrześniu 2025 roku poziom zaufania do prezydenta Ukrainy zmniejszył się - odsetek osób, które ufają Wołodymyrowi Zełenskiemu, spadł z 59,7 proc. do 54,0 proc., podczas gdy odsetek respondentów, którzy mu nie ufają, wzrósł z 35,8 proc. do 41,9 proc." - podali autorzy raportu Sociopolis.

Badanie zostało przeprowadzone w drugiej połowie listopada na grupie 1007 Ukraińców powyżej 18. roku życia. Wyłączeni zostali mieszkańcy Krymu, niektórych regionów Doniecka, Ługańska, Zaporoża, obwodu chersońskiego oraz innych terenów okupowanych przez Rosję.

