Ziemniaki są źródłem potasu, magnezu, żelaza, fosforu, wapnia oraz witaminy C. Zawarte w nich witaminy z grupy B pomagają w prawidłowej pracy układu nerwowego, a błonnik wspiera perystaltykę jelit i daje uczucie sytości.

Należy jednak pamiętać, że zbyt częste jedzenie smażonych lub mocno przyprawionych potraw z ich dodatkiem może prowadzić do zaburzeń trawienia i problemów z poziomem cukru we krwi.

Kalorie zależą od sposobu przygotowania

Sama bulwa ziemniaka nie jest wysokokaloryczna. 100 gramów gotowanych ziemniaków ma ok. 87 kcal, a średnia porcja (150 g) dostarcza około 120 kcal. Pieczone bez tłuszczu to wciąż lekki dodatek (ok. 93 kcal), jednak połączenie z masłem, oliwą lub tłustymi sosami może potroić wartość energetyczną posiłku.

Wersje smażone, takie jak frytki, mają jeszcze więcej kalorii i przy regularnym spożyciu sprzyjają nadwadze.

Ziemniaki a cukier. Dlaczego po obiedzie sięgasz po przekąski?

Po posiłku z ziemniakami poziom glukozy we krwi wzrasta szybko, co sprzyja późniejszemu uczuciu głodu i chęci sięgnięcia po słodkie przekąski. To efekt dużej zawartości skrobi oraz wysokiego indeksu glikemicznego (IG ok. 70).

Według danych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) osoby z insulinoopornością lub narażone na cukrzycę typu 2 powinny ograniczać ich ilość. Dobrym rozwiązaniem jest schłodzenie ugotowanych ziemniaków przed jedzeniem – wtedy powstaje tzw. skrobia oporna, która wolniej podnosi poziom cukru i wspiera florę jelitową.

Zauważyłeś zieloną skórkę na ziemniaku? Lepiej uważaj

Będąc w sklepie, lepiej unikać ziemniaków z zielonymi przebarwieniami lub niedojrzałe bulwy. Zawierają one solaninę, naturalny związek toksyczny, który w większej ilości może powodować wymioty, bóle brzucha, nudności i biegunkę.

Specjaliści ostrzegają, by takich ziemniaków nie podawać dzieciom ani nie używać ich do gotowania. Nawet niewielka ilość spożywanej regularnie solaniny może obciążać układ pokarmowy i prowadzić do zatrucia.

red. / polsatnews.pl