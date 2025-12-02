"Dwuznaczne", "źle to wygląda". Premier reaguje na weto prezydenta
"Powiedzieć, że weto prezydenta w sprawie kryptowalut jest dwuznaczne, to nic nie powiedzieć" - ocenił w mediach społecznościowych Donald Tusk. Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut, a jego rzecznik tłumaczył decyzję "zagrożeniem wolności Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa".
"W tle wielkie pieniądze, afery i śledztwa, tajemnicze zaginięcie 'króla kryptowalut', wspieranie kampanii radykalnej prawicy z udziałem prezydentów Dudy i Nawrockiego" - czytamy we wpisie Donalda Tuska poświęconym decyzji prezydenta.
"Źle to wygląda" - podsumował premier.
Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Donald Tusk reaguje
Do weta prezydenta odniósł się w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń" szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. - Ten projekt nie idzie w duchu rozwiązania europejskiego. Ta ustawa de facto przeszkadza - ocenił dodając, że rozwiązania prawne przedstawione w projekcie blokują rozwój rynku pieniądza cyfrowego.
Wkrótce więcej informacji.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej