"W tle wielkie pieniądze, afery i śledztwa, tajemnicze zaginięcie 'króla kryptowalut', wspieranie kampanii radykalnej prawicy z udziałem prezydentów Dudy i Nawrockiego" - czytamy we wpisie Donalda Tuska poświęconym decyzji prezydenta.

"Źle to wygląda" - podsumował premier.

Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Donald Tusk reaguje

Do weta prezydenta odniósł się w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń" szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. - Ten projekt nie idzie w duchu rozwiązania europejskiego. Ta ustawa de facto przeszkadza - ocenił dodając, że rozwiązania prawne przedstawione w projekcie blokują rozwój rynku pieniądza cyfrowego.

