"Powiedzieć, że weto prezydenta w sprawie kryptowalut jest dwuznaczne, to nic nie powiedzieć" - ocenił w mediach społecznościowych Donald Tusk. Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut, a jego rzecznik tłumaczył decyzję "zagrożeniem wolności Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa".

Donald Tusk w garniturze stoi przy mównicy z mikrofonami, gestykulując rękami. W tle widoczne flagi Polski i Niemiec.
"W tle wielkie pieniądze, afery i śledztwa, tajemnicze zaginięcie 'króla kryptowalut', wspieranie kampanii radykalnej prawicy z udziałem prezydentów Dudy i Nawrockiego" - czytamy we wpisie Donalda Tuska poświęconym decyzji prezydenta.

 

"Źle to wygląda" - podsumował premier.

Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Donald Tusk reaguje

Do weta prezydenta odniósł się w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń" szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. - Ten projekt nie idzie w duchu rozwiązania europejskiego. Ta ustawa de facto przeszkadza - ocenił dodając, że rozwiązania prawne przedstawione w projekcie blokują rozwój rynku pieniądza cyfrowego.

 

