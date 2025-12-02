Były rosyjski ambasador w Polsce z nową misją. Putin podpisał dekret

Władimir Putin mianował byłego ambasadora Rosji w Polsce Siergieja Andriejewa nowym ambasadorem na Słowacji, zwalniając z tych obowiązków Igora Bratczikowa. Odpowiednie dekrety zostały przekazane na oficjalnej publikacji aktów prawnych - informuje kremlowska agencja prasowa Ria Nowosti. Jako pierwsza informację, że Andriejew opuści Polskę, podała Interia.

ZOBACZ: Ambasador Rosji kończy swoją misję w Polsce

Funkcję ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce dyplomata sprawował od 26 sierpnia 2014 roku. Wówczas decyzję o jego powołaniu podpisał rosyjski dyktator Władimir Putin.

Siergiej Andriejew opuszcza Polskę. Kontrowersyjna działalność ambasadora

Dotychczasowa działalność Andriejewa w Polsce nie raz spotykała się z otwartą krytyką. Dyplomata w swoich wystąpieniach publicznych popierał m.in. agresywne działania Rosji w Ukrainie, nazywając je propagandowym określeniem: specjalnej operacji wojskowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie wzywało ambasadora do składania wyjaśnień dotyczących działań Kremla lub wypowiedzi rosyjskich polityków pod adresem Polski. Każdorazowo kończyło się to wygłoszeniem przez Andriejewa propagandowych tez, w których dominowały stwierdzenia o "braku potwierdzenia", "antyrosyjskiej narracji" czy też "budowaniu rusofobicznej postawy społeczeństwa przez rząd w Warszawie".

ZOBACZ: Nowy ambasador Rosji w Polsce. Putin podjął decyzję

67-letni Siergiej Wadimowicz Andriejew to radziecki, a następnie rosyjski, dyplomata. Po ukończeniu studiów na Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych rozpoczął pracę w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W latach 1995-99 był radcą ambasady Federacji Rosyjskiej w Portugalii. Następnie trafił na placówkę w Angoli, gdzie do 2002 roku pełnił funkcję ambasadora. W 2006 roku został powołany na ambasadora w Norwegii, którym był do 2010 roku. Po czterech latach przerwy uzyskał nominację ambasadorską w Polsce.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni