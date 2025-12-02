Afera korupcyjna w Brukseli. Media: Była szefowa unijnej dyplomacji aresztowana

Była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini jest jedną z osób zatrzymanych w związku ze śledztwem, w ramach którego we wtorek doszło do przeszukań m.in. w siedzibie unijnej dyplomacji w Brukseli oraz w Kolegium Europejskim w Brugii - podał belgijski dziennik "Le Soir".

Na zlecenie Prokuratury Europejskiej przeszukań dokonała belgijska policja federalna. Oprócz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, jednej z jednostek europejskiej dyplomacji, i Kolegium Europy, kuźni dyplomatycznych kadr, śledczy wkroczyli także do domów kilku podejrzanych.

Sprawa dotyczy defraudacji środków przeznaczonych na szkolenie europejskich dyplomatów. Według śledczych do nadużyć mogło dojść podczas organizacji prestiżowej Akademii Dyplomacji Unii Europejskiej.

Federica Mogherini w latach 2014-2019 była Wysoką Przedstawicielką ds. zagranicznych i obronnych UE, Europejska Służba Działań Zewnętrznych pełniła wówczas funkcje pomocnicze wobec jej administracji. Obecnie jest rektorką Kolegium Europejskiego, w tym roku rozpoczęła się jej druga pięcioletnia kadencja na tym stanowisku.

Policja w siedzibie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Kolegium Europejskiego

"Śledztwo koncentruje się na tym, czy Kolegium Europejskie i/lub jego przedstawiciele zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru w ramach procedury przetargowej i mieli wystarczające powody, by sądzić, że otrzymają zlecenie na realizację projektu przed oficjalną publikacją ogłoszenia o przetargu przez ESDZ" - przekazała prokuratura w oświadczeniu.

Według śledczych zachodzą "poważne podejrzenia", że poufne informacje związane z przetargiem zostały udostępnione jednemu z kandydatów biorących udział w nim udział. Europejska Prokuratura potwierdziła, że przed dokonanie przeszukań zażądano pozbawienia immunitetu kilku podejrzanych.

Zarzuty po ewentualnym sporządzeniu aktu oskarżenia będą obejmować oszustwo w zamówieniach publicznych, korupcję, konflikt interesów i naruszenie tajemnicy zawodowej.

