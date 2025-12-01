Zbigniew Bogucki w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
W poniedziałkowym programie "Gość Wydarzeń" pojawi się szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prowadzący Bogdan Rymanowski zapyta gościa m. in. o współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.
Zbigniew Bogucki w "Gościu Wydarzeń"
W drugiej części programu pojawi się prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.
Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej