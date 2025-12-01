Zbigniew Bogucki w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

W poniedziałkowym programie "Gość Wydarzeń" pojawi się szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prowadzący Bogdan Rymanowski zapyta gościa m. in. o współpracę prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii oraz na polsatnews.pl.

Mężczyzna w garniturze i okularach siedzi w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Zbigniew Bogucki w "Gościu Wydarzeń"

W drugiej części programu pojawi się prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

 

Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne TUTAJ.

 

WIDEO: Wielki piłkarski turniej w Polsce? PZPN złożył dokumenty, opublikowano spot
Michał Blus / polsatnews.pl
Czytaj więcej
