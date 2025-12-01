Wiceminister Maciej Duszczyk odchodzi z rządu. "Osobista decyzja"

"Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Polski z Polski 2050, podjął osobistą decyzję o odejściu z rządu. Dziękujemy za kawał świetnej roboty! Za ogromną wiedzę, chłodną analizę tam, gdzie była potrzebna, i merytoryczne podejście do najtrudniejszych tematów. Za odpowiedzialność i konsekwencję, z jaką tworzyłeś politykę migracyjną opartą na faktach, nie na emocjach" - napisała Polska 2050 na profilu partii w serwisie X.

We wpisie ugrupowanie dodało, że praca Duszczyka dla Polski "to pełen profesjonalizm i odwaga brania odpowiedzialności tam, gdzie inni woleli uciekać". "Świetna robota" - napisała Polska 2050. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Maciej Duszczyk przestał pełnić funkcję wiceministra MSWiA z końcem listopada.

⁨Maciej Duszczyk, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski z Polski 2050, podjął osobistą decyzję o odejściu z rządu.



pic.twitter.com/kg58pKSYlG — Polska 2050 (@PL_2050) December 1, 2025

Maciej Duszczyk odchodzi ze stanowiska w MSWiA. Może przejść do Kancelarii Tuska

Wcześniej, na początku października na antenie Radiowej Jedynki Duszczyk mówił, że wszystko wskazuje na to, że przejdzie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie będzie zajmował się przewidywaniem kwestii migracyjnych. Dodał, że z "wyzwaniami migracyjnymi będziemy żyć już na lata". - To już nie jest tak, że to się skończy za rok, za dwa. Państwo musi mieć dobrze przemyślaną funkcjonalność, również instytucjonalną, w jaki sposób reagować na szybko zmieniające się okoliczności związane z migracjami - powiedział.

Duszczyk potwierdził w poniedziałek, że dołączy do Kancelarii Premiera Donalda Tuska. "Tak jak zapowiedziałem zakończyłem misję w MSWiA. Bardzo dziękuję Premierowi Tuskowi, Marszałkowi Hołowni, Ministrom: Marcinowi Kierwińskiemu i Tomaszowi Siemoniakowi, całemu kierownictwu resortu. Dziękuję Polsce 2050 za rekomendację i współpracę. Od dzisiaj jestem w KPRM" - napisał w serwisie X.

Wiceszef MSWiA o planowanym odejściu z resortu informował już pod koniec lipca. We wpisie w mediach społecznościowych Duszczyk przekazał, że o swoim odejściu i jego terminie rozmawiał m.in. z ówczesnym marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

Prof. Maciej Duszczyk funkcję wiceministra spraw wewnętrznych i administracji sprawował od 22 grudnia 2023 r. W resorcie odpowiadał za politykę migracyjną. Jest pracownikiem naukowym w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także byłym Przewodniczącym Rady Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2008-2011 Duszczyk był członkiem zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, a pomiędzy 2012-2014 kierującym pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.

