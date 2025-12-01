"Mój czas nadszedł". Kazik Staszewski wydał oświadczenie

"Chciałbym złożyć szczere przeprosiny za moją wczorajszą niedyspozycję, która uniemożliwiła mi wykonanie występu na odpowiednim poziomie" - napisał w mediach społecznościowych Kazimierz Staszewski lider zespołu Kult. Dodał, że bierze za to "pełną odpowiedzialność".



Wokalista tłumaczył, że "w trosce o swoje zdrowie chcąc 'ratować się' przed covidem oraz dokuczliwym bólem brzucha" zażył leki, które w połączeniu z alkoholem miały zadziałać nie tak, jak oczekiwał. "Była to poważna lekkomyślność, za którą szczerze żałuję" - zaznaczył.



"Przepraszam wszystkich, którzy przyszli i oczekiwali normalnego występu. Wypada mi nie tylko wyrazić głęboki żal, lecz także zwrócić koszty tym, którzy byli obecni i zostali zawiedzeni moją postawą" - oznajmił Kazik.



Kazik przeprosił także kolegów z zespołu i całą ekipę za "dyskomfort oraz wstyd, którego musieli doświadczać podczas prawie 3 godzin obecności na scenie".

Oświadczenie Kazika. "Tym razem hamulec musi zostać wciśnięty"

Wokalista poinformował, że po koncercie i po konsultacji z żoną oraz dziećmi doszedł do "trudnego, ale koniecznego wniosku", że jego czas nadszedł. "Stałem się własną karykaturą, czego zawsze chciałem uniknąć" - ocenił.



"Dlatego podjąłem decyzję, że w roku 2027 Kult zagra bardzo ograniczoną, minimalną ilość koncertów. Obecnie mamy zakontraktowanych jeszcze kilkadziesiąt koncertów i one oczywiście się odbędą. Później jednak muszę zwolnić" - poinformował Kazik.

Artysta przekazał, że nie wie, jak wytrzyma bez grania. "Nigdy tego nie robiłem ale tym razem hamulec musi zostać wciśnięty. W tym roku zagram 104 koncerty, do tego dochodzi wiele innych muzycznych obowiązków. To przekracza moje możliwości" - napisał.



"Być może jeszcze kiedyś się usłyszymy i zobaczymy. Na ten moment jednak jest to decyzja, którą muszę podjąć dla dobra swojego zdrowia, rodziny i wszystkich, którzy są częścią tego świata" - przekazał Kazik.

Koncert Kultu w Zielonej Górze. Uczestnicy rozczarowani poziomem wydarzenia

Oświadczenie ma związek z niedzielnym występem Kultu w hali CRS w Zielonej Górze. Z relacji publikowanych w mediach społecznościowych wynika, że występ Kazika Staszewskiego odbiegał od oczekiwanego poziomu.

Pojawiły się opinie, że wokalista plątał się w słowach, miał problemy z intonacją i mylił kolejność utworów.



Wielu fanów wyraziło swoje zawiedzione nadzieje w internecie. "Pierwszy raz w życiu wyszłam z koncertu w jego trakcie. Wielu fanów wyszło. (...) Nie wierzę, że tak to wyglądało, to chyba zły sen" - napisano w jednym z komentarzy do koncertu.

"Byłem na Kulcie, ale nie było tam Kazika, a jeśli był, to bardziej jako mocno 'niedysponowany' wujo na weselu o czwartej nad ranem" - napisał inny internauta.



Zawiedzeni fani przypomnieli moment, w którym wokalista miał pytać o piosenkę "o dzieciach", chociaż przebój "Gdy nie ma dzieci" wykonano chwilę wcześniej.

