SIPRI to założony w 1966 r. niezależny międzynarodowy ośrodek badawczy z siedzibą w Sztokholmie, zajmujący się konfliktami, kontrolą zbrojeń i rozbrojeniem. Przychody z działalności zbrojeniowej są określone w raporcie jako przychody uzyskane ze sprzedaży wojskowych towarów i usług klientom wojskowym w kraju i za granicą. W latach 1991-2002 dyrektorem SIPRI był Adam Daniel Rotfeld.

Między rokiem 2015 a 2024 r, przychody 100 największych firm zbrojeniowych wzrosły o 26 proc., a ubiegły rok był rekordowy w związku z rosnącym popytem.

Ranking producentów broni. Na czele spółki amerykańskie

"W 2024 r. globalne przychody ze sprzedaży broni gwałtownie wzrosły, ponieważ popyt został pobudzony przez wojny na Ukrainie i w Strefie Gazy, globalne i regionalne napięcia geopolityczne oraz coraz wyższe wydatki na cele wojskowe" – przekazano w opracowaniu opublikowanym na stronie instytutu.

Pierwsze miejsce w zastawieniu zajmują firmy amerykańskie - Lockheed Martin, RTX (dawniej Raytheon Technologies) i Northrop Grumman. Łącznie, spośród stu firm największych firm ujętych w zestawieniu, aż 39 pochodzi z USA.

W zestawieniu SIPRI po raz pierwszy znalazła się firma SpaceX Elona Muska. Jej przychody ze sprzedaży broni wzrosły dwukrotnie w porównaniu z 2023 r. – do 1,8 mld dolarów.

W ocenie SIPRI, rozwój kluczowych amerykańskich programów – takich jak samolot bojowy F-35, okręt podwodny klasy Columbia czy międzykontynentalny pocisk balistyczny Sentinel – utrudnia opóźnienia i przekraczanie kosztów. Według ośrodka może to wpłynąć na planowanie wojskowe i wydatki USA.

Po raz pierwszy od 2018 r. wszystkie pięć największych firm zbrojeniowych (wspomniane firmy amerykańskie oraz General Dynamics, a także brytyjska BAE Systems) na świecie zwiększyło swoje przychody ze sprzedaży broni. W zestawieniu pierwszy raz znalazło się aż dziewięć firm zbrojeniowych, mających swoje siedziby na Bliskim Wschodzie. Zdaniem ekspertów, mimo krytyki działań Izraela w Strefie Gazy, wiele krajów dalej składało zamówienia u izraelskich firm.

Polska Grupa Zbrojeniowa w zestawieniu. Ponad 1/3 wzrostu przychodów

Zdaniem SIPRI, w Europie trwa obecnie proces zbrojeń w związku z agresywną postawą Rosji, lecz mimo to rośnie ryzyko związane z łańcuchem dostaw. Szczególne zagrożenie według ośrodka może stanowić uzależnienie od kluczowych minerałów.

Największy procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży broni odnotował czeski holding Czechoslovak Group; z wynikiem 193 proc. zajęła 46. miejsce w zestawieniu 100 największych firm zbrojeniowych, awansując o 35 miejsc w porównaniu z 2023 r.

Zdaniem SIPRI, firma "skorzystała czeskiej z inicjatywy w zakresie amunicji, tj. projektu rządowego mającego na celu pozyskanie pocisków artyleryjskich dla Ukrainy".

Na 51. miejscu znalazła się Polska Grupa Zbrojeniowa, której przychody wzrosły o 34 proc. w porównaniu z 2023 r.. Wtedy PGZ zajęło 60. pozycję w zestawieniu SIPRI. Tuż za nią znalazł ukraiński koncern państwowy Ukroboronprom.

W 2024 r. rosły również przychody firm rosyjskich ze sprzedaży broni, pomimo nałożonych na Kreml sankcji, skutkujących niedoborami komponentów, ale za to z rosnącym popytem krajowym. Zdaniem analityków, prognozy w przypadku przemysłu zbrojeniowego Kremla należy formułować ostrożnie, ponieważ wykazał się on – wbrew oczekiwaniom – odpornością podczas wojny w Ukrainie.

Jedynym regionem, gdzie odnotowano ogólny spadek przychodów ze sprzedaży broni wśród największych producentów, była Azja i Oceania. Było to spowodowane problemami chińskiego przemysłu zbrojeniowego. Rosły natomiast przychody firm z Japonii i Korei Południowej, głównie dzięki silnemu popytowi w Europie i na rynku krajowym.

