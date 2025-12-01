Pogoda na koniec listopada dała nam przedsmak prawdziwej zimy. Śnieżyce przetoczyły się przez wiele miejsc Polski, powodując duże utrudnienia. Kolejne dni zapowiadają się jednak na znacznie spokojniejsze. Najnowsze prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że przez dużą część grudnia będzie wyraźnie cieplej niż zwykle. Może to dotyczyć również okresu Bożego Narodzenia.

Rozpoczął się ciepły grudzień. Mróz tylko w nocy

Po wcześniejszym ataku zimy obecnie mamy do czynienia z wyraźną odwilżą. Temperatury wyraźnie wzrosły i w ciągu dnia są dodatnie w praktycznie całym kraju. Tak będzie przez najbliższe tygodnie, a miejscami może być nawet około 10 stopni Celsjusza.

Nieco chłodniej na niżej położonych terenach przez najbliższe dni będzie miejscami na północy i północnym wschodzie, gdzie można się spodziewać od jednego do około dwóch stopni powyżej zera.

Znacznie cieplej zrobi się na południowym wschodzie kraju - możliwe, że tam w drugiej połowie tygodnia termometry pokażą do 9-10 stopni. W pozostałych miejscach można liczyć na 5-7 st. C.

IMGW Prognoza pogody na początek grudnia wskazuje na dodatnie temperatury w praktycznie całym kraju

Noce wciąż będą zimne, jednak nie aż tak jak pod koniec listopada, kiedy lokalnie mróz osiągał dwucyfrowe wartości. Teraz miejscami po zachodzie słońca będzie maksymalnie do 3-4 stopni poniżej zera.

Powinniśmy się przygotować na to, że mniej więcej tak będzie wyglądać pierwsza dekada grudnia. Najnowsza długoterminowa prognoza IMGW wskazuje, że potem również temperatury będą wyższe niż te, do których przywykliśmy pod koniec roku.

Możemy zapomnieć o śniegu. Będzie cieplej i ze słabymi opadami

Śnieg praktycznie nie ma szans utrzymać się poza górami. Pierwsza połowa grudnia może się miejscami okazać o ponad trzy stopnie cieplejsza od średniej z lat 1991-2020. Szczególnie ciepło zrobi się w rejonie Zatoki Gdańskiej - tam w połowie miesiąca może być nawet o około 4 st. C cieplej niż zazwyczaj.

IMGW Grudzień będzie cieplejszy od średniej. Pewnego ochłodzenia możemy się spodziewać w okresie Bożego Narodzenia

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to biało będzie praktycznie tylko w Tatrach i Sudetach. Stanie się tak również dlatego, że na kolejne opady śniegu przez dłuższy czas jeszcze poczekamy.

Pierwsze tygodnie grudnia zapowiadają się na dość suche, zwłaszcza na północnym i południowym zachodzie. Tam opady zapowiadają się na słabsze niż zazwyczaj. Opady wrócą pod koniec miesiąca, więc teoretycznie wciąż jest szansa na białe święta, jednak coraz bardziej teoretyczna.

Jaka pogoda na Boże Narodzenie? Śnieg na koniec grudnia

Choć również świąteczny okres zapowiada się na cieplejszy niż zwykle, w tym roku właśnie wtedy powinno nadejść do Polski delikatne ochłodzenie.

Mimo że w całym kraju średnie temperatury będą wyższe od normy wieloletniej, to różnica powinna być mniejsza niż w reszcie miesiąca. Na zachodzie temperatury będą wyższe od średniej o mniej niż dwa stopnie, jednak w centrum i na północnym wschodzie zapowiadają się na około dwa do trzech stopni wyższe.

WXCHARTS Przez większość grudnia powinno być wyraźnie cieplej niż zazwyczaj. Szansa na ochłodzenie pojawi się pod koniec miesiąca

Opadów stopniowo będzie coraz więcej, szczególnie pod koniec grudnia. Ostatni tydzień miesiąca w praktycznie całej Polsce może przynieść więcej śniegu lub deszczu ze śniegiem niż zwykle o tej porze roku.

IMGW Większych opadów powinniśmy się spodziewać pod koniec miesiąca. Miejscami wówczas znowu może zrobić się biało

Chociaż najbardziej intensywne opady spodziewane są tuż po Świętach Bożego Narodzenia, to niewykluczone że będziemy mieli z nimi do czynienia jeszcze pod ich koniec.

Szanse na to są niewielkie, jednak nie można tego całkowicie wykluczyć. Trzeba bowiem pamiętać, że jest to prognoza długoterminowa, która siłą rzeczy jest dość niepewna i obarczona dużym ryzykiem błędu. Mimo wykorzystywania najnowocześniejszej technologii obecnie dość dokładnie da się prognozować pogodę na okres nie dłuższy niż tydzień. Dlatego warto na bieżąco śledzić aktualne doniesienia pogodowe.

