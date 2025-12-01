Informację o śmierci młodego aktora potwierdziła Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Niedźwiedziu, do której uczęszczał chłopiec.

Placówka zamieściła ilustrację przedstawiającą czarną wstążkę - symbol żałoby. Członkowie społeczności szkolnej przekazali natomiast wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego chłopca.

Tragiczna śmierć młodego aktora

Głos w sprawie zabrał również Marcin Koszałka. Reżyser "Białej Odwagi" - filmu, w którym Nikodem Marecki wcielił się w rolę syna głównej bohaterki - poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o przyczynie śmierci młodego aktora.

"Nikodem wybieg z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielkie, strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał... do zobaczenia" - napisał Koszałka.

"Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 października 2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11, najukochańszy syn, brat, wnuczek Nikodem Marecki" - przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych rodzice chłopca.

Nie żyje młody polski aktor. Nikodem Marecki został potrącony przez samochód

Pogrzeb Nikodema Mareckiego odbędzie się w środę. Był on utalentowanym aktorem, który mimo młodego wieku zdążył zagrać w kilku ważnych produkcjach. Zadebiutował w filmie "Biała odwaga", gdzie wcielił się w syna głównej bohaterki, Bronki. Zobaczyć go było można także w filmie "Zołza" oraz w serialu "Szpital św. Anny".

Młody aktor zmarł tragicznie w wieku 11 lat.

