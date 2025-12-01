Nie żyje Nikodem Marecki. Młody aktor miał 11 lat

Nie żyje młody aktor Nikodem Marecki, znany z ról w filmach "Biała odwaga" i "Zołza" oraz w serialu "Szpital św. Anny". Jak poinformował w poniedziałek reżyser Marcin Koszałka, 11-letni chłopiec został śmiertelnie potrącony przez samochód po tym, jak wybiegł z autobusu szkolnego. "Był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał..." - napisał Koszałka w mediach społecznościowych.

Chłopiec w ok. 1950 roku stoi na brukowanej ulicy.
Nie żyje Nikodem Marecki, 11-letni aktor potrącony przez samochód

Informację o śmierci młodego aktora potwierdziła Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Niedźwiedziu, do której uczęszczał chłopiec.

 

Placówka zamieściła ilustrację przedstawiającą czarną wstążkę - symbol żałoby. Członkowie społeczności szkolnej przekazali natomiast wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego chłopca.

Tragiczna śmierć młodego aktora

Głos w sprawie zabrał również Marcin Koszałka. Reżyser "Białej Odwagi" - filmu, w którym Nikodem Marecki wcielił się w rolę syna głównej bohaterki - poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o przyczynie śmierci młodego aktora.

 

"Nikodem wybieg z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielkie, strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał... do zobaczenia" - napisał Koszałka.

 

 

"Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 października 2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11, najukochańszy syn, brat, wnuczek Nikodem Marecki" - przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych rodzice chłopca.

Nie żyje młody polski aktor. Nikodem Marecki został potrącony przez samochód

Pogrzeb Nikodema Mareckiego odbędzie się w środę. Był on utalentowanym aktorem, który mimo młodego wieku zdążył zagrać w kilku ważnych produkcjach. Zadebiutował w filmie "Biała odwaga", gdzie wcielił się w syna głównej bohaterki, Bronki. Zobaczyć go było można także w filmie "Zołza" oraz w serialu "Szpital św. Anny". 

 

Młody aktor zmarł tragicznie w wieku 11 lat.

 

