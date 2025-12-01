Ujawniona w poniedziałek korespondencja Ministerstwa Zdrowia, wysłana do Ministerstwa Finansów dotyczyła planu finansowego NFZ na 2025 i 2026 rok, który ostatecznie nie został zatwierdzony przez ministra finansów.

Zaproponowane cięcia kosztów zakładały oszczędności na kwotę blisko 10,4 mld zł w 2026 roku i blisko 213 mln zł jeszcze w roku 2025. Do tego zmiany systemowe miałyby przynieść resortowi 4,5 mld zł w 2026 r.

Zmiany m.in. w refundacji leków

Ministerstwo Zdrowia szuka sposobów na wyjście z finansowych kłopotów. Jak wynika z opublikowanej w poniedziałek listy cięć budżetowych, w ramach nowych zmian spore różnice w portfelu odczuliby nie tylko pracownicy medyczni, ale i sami pacjenci.

Cięcia przewidziane byłyby m.in. na diagnostykę tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym czy leczenie zaćmy. Ponadto, o 1,5 mld zł niższe byłyby wydatki na darmowe leki dla dzieci i seniorów, a 0,9 mld oszczędności przyniosłoby nieprzedłużanie programu "Zdrowy posiłek" w szpitalach.

ZOBACZ: Miliardowe wsparcie dla NFZ. Ministerstwo ogłosiło decyzję

Ministerstwo planowało również zmiany w finansowaniu koordynatora w POZ, taryfikacji świadczeń w kardiologii, chirurgii kręgosłupa, okulistyki, teleradioterapii, elektrofizjologii, badań obrazowych, co łącznie zapewniłoby NFZ 1,8 mld zł oszczędności.

Skutki reformy nie ominęłyby także pracowników ochrony zdrowia. Przesunięcie waloryzacji wynagrodzeń minimalnych z lipca na styczeń, począwszy od 1 stycznia 2027 r. miałoby przynieść w budżecie NFZ ok. 6 mld zł oszczędności w 2026 r. Koszt podwyżek dla pracowników medycznych spadłby z ok. 10 mld zł do ok. 2,7 mld zł w 2027 r.

Plan odbudowy zaplecza finansowego NFZ miałby - przy uwzględnieniu wszystkich zmian - zmniejszyć wyliczony deficyt w 2026 roku (23 mld zł) do blisko 11,4 mld zł. MZ uwzględniło jednak także niższy o 1,5 mld zł wpływ ze składki zdrowotnej co daje ostatecznie niedobór na poziomie ok. 12,9 mld zł.

Cięcia w NFZ. Opozycja: "Okradają pacjentów!"

Plany resortu zdrowia skrytykowali głównie politycy opozycji, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński, który w internetowym wpisie uderzył w decyzję rządu Donalda Tuska. Kaczyński stwierdził, że koalicja rządząca poprzez cięcia w NFZ planuje w biały dzień "okradać pacjentów".

"Pamiętacie, jak kłamali: Nic, co dane, nie zostanie odebrane? Teraz, w biały dzień, okradają pacjentów!" - pisał Kaczyński na portalu X. "Z pieniędzy przeznaczonych na leczenie zabierają w przyszłym roku ponad 10 mld zł i wprowadzają limity m.in. na leczenie zaćmy, badania tomograficzne osób chorych onkologicznie, likwidują 'dobry posiłek' w szpitalach i ograniczają refundację leków. Wracają limity do specjalistów… Myślicie, że Tusk się tym przejmuje?" - podsumował.

Pamiętacie, jak kłamali: „Nic, co dane, nie zostanie odebrane”?

Teraz, w biały dzień, okradają pacjentów!

Z pieniędzy przeznaczonych na leczenie zabierają w przyszłym roku ponad 10 mld zł i wprowadzają limity m. in. na leczenie zaćmy, badania tomograficzne osób chorych… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) December 1, 2025

ZOBACZ: Te popularne leki znikną z aptek. Jest pilny komunikat GIF

Negatywnie ujawnioną korespondencję MZ ocenia również była minister zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego Katarzyna Sójka. Zdaniem polityczki PiS zmiany w finansowaniu resortu zdrowia sprawią, że chorzy znajdą się "na krawędzi w Państwie Tuska".

"Rząd Tuska swoją nowelizacją ograbia już Fundusz Medyczny na prawie 8 mld. Teraz kolejny krok - CIĘCIA zabierają kolejne ponad 10 mld zł na leczenie. Z guzem w brzuchu i podejrzeniem nowotworu pacjent będzie musiał poczekać do następnego roku żeby w szpitalu zrobili zwykłą tomografię...? Chorzy na krawędzi w Państwie Tuska" - grzmiała Sójka.

Rząd Tuska swoją nowelizacją ograbia już Fundusz Medyczny na prawie 8 mld. Teraz kolejny krok - CIĘCIA❗️zabierają kolejne ponad 10 mld zł na leczenie.

Z guzem w brzuchu i podejrzeniem nowotworu pacjent będzie musiał poczekać do następnego roku żeby w szpitalu zrobili zwykłą… https://t.co/VOABgXzUGT — Katarzyna Sójka (@aK_Sojka) December 1, 2025

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni