Jak informuje IMGW, od Półwyspu Iberyjskiego, przez centralną i południową część Europy, po Rosję rozciąga się obszar wyżowy. Na pozostałym obszarze kontynentu przeważają niże z frontami atmosferycznymi.

Polska jest w obszarze podwyższonego ciśnienia, jedynie w północnej połowie kraju zaznacza się wpływ niżu przemieszczającego się znad Cieśnin Duńskich w rejon Zatoki Botnickiej i związanego z nim chłodnego frontu atmosferycznego. Z zachodu napływać zaczyna chłodniejsze powietrze polarne morskie, jedynie południowy wschód pozostaje w cieplejszej masie powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Będzie pochmurnie, może pokropić deszcz. Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek na wschodzie kraju zachmurzenie duże, na zachodzie i północnym zachodzie większe przejaśnienia. Miejscami, za wyjątkiem północnego zachodu, opady deszczu, na południu oraz na wschodzie Kujaw oraz Pomorza też mżawki, która początkowo lokalnie może być marznąca i powodować gołoledź. Wysoko w Karpatach i Sudetach opady śniegu. Na wschodzie, miejscami na północy i w południowej połowie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, szczególnie przed południem i wieczorem. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C na południu i w centrum, do 6 st. C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże, jedynie na obszarach podgórskich województwa śląskiego i Małopolski na ogół umiarkowane. Za wyjątkiem północy i zachodu miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie na Śląsku możliwe marznące mżawki powodujące gołoledź. Wysoko w Bieszczadach słabe opady śniegu. Mgły miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie na południu do 100 metrów, również marznące i osadzające szadź.

Temperatura minimalna od -3°C w kotlinach karpackich i -2 st. C miejscami na północy, 0 st. C; 1 st. C na przeważającym obszarze kraju do 2 st. C na krańcach południowo-wschodnich oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, na południu i wschodzie zmienny, na pozostałym obszarze południowo-wschodni i południowy.

Zachmurzenie oraz mgły ograniczające widoczność. Jaka pogoda będzie we wtorek?

We wtorek zachmurzenie duże, na południu miejscami rozpogodzenia. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na południu kraju lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 2 do 4 st. C na przeważającym obszarze kraju, cieplej krańcach północno-zachodnich i miejscami na południu kraju, około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże. Możliwy słaby deszcz lub mżawka. Okresami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie duże. Okresami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże. Okresami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

