Mateusz Morawiecki o konflikcie w PiS. "Mamy poukładane, kto się czym zajmuje"

- Uczestniczyłem, uczestniczę i będę uczestniczył w pisaniu programu. Myślę, że do tej pory, przez ostatnie dwa lata, razem panem Piotrem Glińskim, z panem premierem, najbardziej się przyczyniliśmy do konstruowania zrębów programowych, bo przecież jeszcze trochę za wcześnie, żeby pisać sam program, ale tworzymy takie zręby programowe poprzez różne debaty, dyskusje, burze mózgów. To idzie dobrze - przekonywał premier.

- Mamy poukładane, kto się czym zajmuje. Zespol Pracy dla Polski, którym kieruję, opracował już sześć raportów, kilkanaście debat: demografia, finanse, energetyka mieszkaniówka, budżet, służba zdrowia - powiedział Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

- Szefem całokształtu jest pan premier Piotr Gliński, to sobie ustaliliśmy i wszystkie prace są prowadzone pod jego auspicjami - przekazał Mateusz Morawiecki. Według byłego premiera zarówno on, jak jego dawny pierwszy zastępca w rządzie od dwóch lat wspólnie pracowali, pracują i będą pracować nad programem partii na najbliższe wybory parlamentarne.

Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki poza zespołem programowym

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, według których w partii Prawo i Sprawiedliwość trwać ma wewnętrzny konflikt. W ich centrum miał się znaleźć Mateusz Morawiecki, którego pominięto przy powoływaniu zespołu programowego.

W skład zespołu powołanego po kongresie partii mieli wejść Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki. Za organizację kongresu odpowiadał natomiast Piotr Gliński.

Nieobecność Mateusza Morawieckiego w zespole programowym zwróciła tym większą uwagę, że były premier w ostatnim czasie jest aktywny, spotyka się z politykami i dziennikarzami. Morawiecki debatował ze Sławomirem Mentzenem, Adrianem Zandbergiem czy Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Oficjalnie politycy Prawa i Sprawiedliwości zaprzeczają, aby konflikt miał miejsce.

- Trzeba pytać pana premiera Morawieckiego. On jest w ostatnich miesiącach bardzo aktywny również na tej linii programowej - mówił europoseł PiS Adam Bielan. Dodał również, że Mateusz Morawiecki uczestniczył w wielu panelach partyjnych w Katowicach, dlatego oskarżenia o rzekomy konflikt z pozostałymi liderami mają być bezpodstawne.

W programie "Graffiti" do doniesień o konflikcie odniósł się Tobiasz Bocheński, członek tzw. frakcji maślarzy w PiS, który ma odgrywać kluczową rolę w pracach programowych po odsunięciu od nich Morawieckiego.

- Personalia nie grają żadnej roli. W Prawie i Sprawiedliwości odbywa się debata, która ma zakończyć się zwycięstwem w wyborach. My uważamy, że polska scena polityczna przesunęła się na prawo, w całości. PiS również jako partia prawicowa musi dostosować przekaz do obecnych warunków, to że ma credo prawicowe jest oczywiste. Wokół tego toczy się dyskusja - stwierdził Bocheński.

