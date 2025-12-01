Prezydent Karol Nawrocki zaangażował się w sprawowanie władzy wykonawczej, co jest krytykowane przez premiera i członków rządów. Kohabitacja okazuje się zaciętą rywalizacją, choć proporcja liczby zawetowanych ustaw do tych, które otrzymały podpis prezydenta, pokazuje, że udaje się znaleźć płaszczyzny porozumienia. W czwartek na 13 ustaw Karol Nawrocki zawetował dwie. Kolejne 25 czeka w kolejce na jego podpis.

Równolegle do prawodawstwa toczą się spory o nominacje. Pałac prezydencki i rząd wzajemnie oskarżają się o to, że 11 listopada I stopnia oficerskiego nie otrzymali młodzi funkcjonariusze służb. Spór o nominacje szybko przerodził się w dyskusję o kompetencjach, zwierzchnictwa nad służbami i uprawnieniach prezydenta do pozyskiwania informacji od ich szefów. Karol Nawrocki odmówił także nominacji 46 sędziów.

Karol Nawrocki czy Donald Tusk - Polacy wskazali, komu ufają bardziej

Poglądy na konflikt na linii prezydent Nawrocki - premier Donald Tusk wyrazili Polacy. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski ankietowani odpowiedzi na pytanie o to, którego z polityków darzą większym zaufaniem.

Prezydent Karol Nawrocki uzyskał 40,6 proc. głosów. Odpowiedź "bardziej ufam Donaldowi Tuskowi" wskazało 35,3 proc. badanych.

Wśród badanych 18,2 proc. zadeklarowało, że nie ufa ani prezydentowi, ani premierowi. Żadnej odpowiedzi nie było w stanie wskazać 5,9 proc. ankietowanych.

Zaskoczeń nie ma, jeśli pod uwagę weźmiemy preferencje polityczne ankietowanych - 90 proc. zwolenników koalicji stwierdziło, że bardziej ufa Donaldowi Tuskowi, 8 proc., że nie ufa żadnemu z polityków. Karola Nawrockiego wskazało jako bardziej zaufanego 2 proc. wyborców koalicji rządzącej.

Wśród wyborców opozycji 71 proc. większym zaufaniem darzy Karola Nawrockiego, przy czym 26 proc. zadeklarowało, że nie darzy zaufaniem ani Donalda Tuska, ani Karola Nawrockiego. Premier cieszy się większym zaufaniem niż prezydent u 3 proc. wyborców opozycji.

