Jerzy Stępień w programie "Najważniejsze pytania"

Gościem poniedziałkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Transmisja od godz. 18 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Jerzy Stępień gościem programu "Najważniejsze pytania"

Pozostałe odcinki programu "Najważniejsze pytania" można obejrzeć TUTAJ.

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Audycja słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Od listopada widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu. Nie tylko w stałym, poniedziałkowym paśmie o godzinie 18:00, lecz także w nowym, piątkowym wydaniu o tej samej porze.

 

