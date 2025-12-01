Zrabowane podczas wojny 73 dokumenty pergaminowe z XIII-XV w. ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz głowa św. Jakuba Starszego - fragment rzeźby z XIV w. z kościoła NMP na Zamku Wysokim w Malborku - wracają z Niemiec do Polski - poinformował resort kultury.

"To najważniejszy i najcenniejszy zwrot zrabowanych obiektów dziedzictwa kultury we współczesnej historii Polski" - podkreśla MKiDN w komunikacie.

„Historyczny dzień!” - nowy etap polsko-niemieckich relacji w obszarze restytucji dóbr kultury



W trakcie poniedziałkowych konsultacji międzyrządowych w Berlinie minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska przekazała stronie niemieckiej dziewięć wniosków restytucyjnych obejmujących 35 utraconych zabytków.

Berlin. Niemcy zwracają część zrabowanych Polsce dóbr kultury

- Historyczny dzień! Polska odzyskuje od Niemiec bezcenne polsko-krzyżackie archiwa zrabowane podczas wojny. Do Polski wraca też głowa świętego Jakuba Starszego skradziona już po wojnie. To faktyczny przełom w toczonych od 1948 r. rozmowach o zwrocie zrabowanych dzieł - powiedziała ministra Cienkowska.

Jak dodała, otrzymała od pełnomocnika niemieckiego rządu ds. kultury i mediów, ministra Wolframa Weimera gwarancję przyspieszenia procedowania kolejnych wniosków.

Cienkowska podziękowała zespołowi restytucji MKiDN, premierowi Donaldowi Tuskowi, wicepremierowi Radosławowi Sikorskiemu oraz zespołom Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

