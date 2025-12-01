Dywersja na kolei. Nowych ruch prokuratury ws. podejrzanych

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował w poniedziałek, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Yevhenii Ivanova i Oleksandra Kononova. Mężczyźni są podejrzani o dokonanie aktów dywersji na infrastrukturę kolejową w połowie listopada.

W piątek prok. Nowak poinformował, że wobec nich wszczęto poszukiwania listem gończym. Niedługo później policja opublikowała ich wizerunki. W komunikacie zaznaczono, że Ołeksandr Kononow urodził się 9 września 1986 roku na Ukrainie, a Jewhenij Iwanow 13 września 1984 roku w Estonii.

"Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami Komendy Stołecznej Policji pod nr tel. 47 72 376 57, numerem alarmowym 112 lub kontakt mailowy: kancelaria.poszukiwania@ksp.policja.gov.pl" - napisano w komunikacie.

Akty dywersji na kolei. Jest europejski nakaz aresztowania podejrzanych

Mężczyźni są poszukiwani jako osoby podejrzane o "szpiegostwo oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym". Z dotychczasowych ustaleń wynika, że obaj mieli działać na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. Za dokonane czyny grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Chodzi o incydenty z 15-16 listopada, do których doszło na trasie Warszawa - Dorohusk. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Jak poinformował Donald Tusk, zdarzenie "miało najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin".

- Nie ma niestety wątpliwości, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Na szczęście nie doszło do tragedii, ale sprawa jest bardzo poważna - mówił premier.

W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Incydenty na kolei

W odpowiedzi na te incydenty na polskiej kolei ruszyła operacja "Horyzont", w którą zaangażowano ok. 10 tys. żołnierzy z różnych rodzajów wojsk, w tym również tych z Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także wojsk inżynieryjnych czy dronowych.

Dodatkowo wszczęta została akcja policyjna pod kryptonimem "Tor". Okoliczności incydentów na kolei we współpracy ze śledczymi ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

