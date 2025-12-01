38-krotny wzrost zachorowań. Groźna choroba znów w natarciu

Kraków wspólnie z władzami województwa małopolskiego uruchamia program bezpłatnych szczepień ochronnych na krztusiec, dostępnych dla dorosłych Krakowian, którzy nie są już objęci obowiązkowym kalendarzem szczepień – przekazał prezydent miasta Aleksander Miszalski.

Nowa inicjatywa władz to reakcja na pogarszający się stan zdrowia mieszkańców Krakowa. Według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w stolicy Małopolski, w 2024 roku odnotowano aż 38 razy więcej przypadków zachorowań na krztusiec niż w roku poprzednim.

Krztusiec w natarciu. Kraków zachęca do szczepień

Prezydent Krakowa przywołał w swoim internetowym wpisie niepokojące dane z ostatnich miesięcy. Jak pisał, w 2024 roku w Krakowie odnotowano 1 237 przypadków krztuśca, podczas gdy w 2023 roku było ich zaledwie 32. Samorządowiec przypomniał, że krztusiec to wyjątkowo groźna zaraźna choroba, która może prowadzić do ciężkich powikłań, na które najbardziej narażone są niemowlęta, osoby starsze i słabo odporne.

"Zaszczepienie się to nie tylko ochrona własna, ale też - i może przede wszystkim - ochrona najmłodszych i tych, którym choroba zagraża najbardziej" - przekonywał Miszalski.

Z bezpłatnych szczepień ochronnych już teraz skorzystać mogą osoby dorosłe, które nie były szczepione przeciw krztuścowi w ciągu ostatnich 10 lat. Oprócz nich dawkę przyjąć mogą też 19-latkowie, którzy nie otrzymali szczepienia przypominającego oraz osoby z nieznaną historią szczepień, które nie podlegają refundacji szczepień publicznych.

Włodarz miasta zachęca mieszkańców do skorzystania z tej szansy, która jest według niego najprostszym sposobem na to, by uniknąć przykrych konsekwencji choroby i zarażenia nią swoich najbliższych.

"Szczepienie przeciwko krztuścowi to najprostszy i najskuteczniejszy sposób, by zapobiec chorobie, która jak pokazują dane, wraca z dużą siłą. Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo naszych rodzin, sąsiadów, najbliższych - szczególnie dzieci i osób starszych" - stwierdził Miszalski.

Krztusiec - jakie są objawy tej ta "zapomnianej" choroby?

Krztusiec to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywoływana przez bakterie Bordetella pertusis. Jej cechą charakterystyczną jest silny napadowy kaszel, który może utrzymywać się przez kilka tygodni. Kaszlowi towarzyszy nadmierna potliwość, zaczerwienienie twarzy, gorączka, zaburzenia snu, bóle głowy i mięśni, kichanie oraz osłabienie.

Do zakażenia chorobą dochodzi drogą powietrzno-kropelkową, najczęściej w warunkach rodzinnych i skupiskach dzieci.

Osoby zaszczepione na krztusiec przechodzą go znacznie łagodniej, dlatego stacje sanitarno-epidemiologiczne zachęcają Polaków do zabezpieczania się przed ewentualnym zakażeniem. W Polsce zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych szczepienia przeciwko krztuścowi dzieci są obowiązkowe.

Należy pamiętać, że odporność poszczepienna zmniejsza się z upływem czasu, dlatego konieczne są dawki przypominające szczepionki.

