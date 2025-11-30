Zaczęło się od kradzieży. 43-latek zabarykadował się z rodziną

Małopolskich policjantów zaalarmowano o zuchwałej kradzieży w jednym ze sklepów w powiecie wadowickim. Wizerunek złodzieja ujęła kamera monitoringu i na tej podstawie funkcjonariusze ustalili tożsamość 43-latka. Sytuacja zaczęła się komplikować, gdy funkcjonariusze udali się do jego miejsca zamieszkania.

"W lokalu przebywał 43-latek wraz z partnerką oraz półtorarocznym dzieckiem. Podczas interwencji mężczyzna zachowywał się w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie czynności. W pewnym momencie wraz z rodziną zabarykadował się w mieszkaniu" - przekazała policja.

Małopolska. 43-latek zabarykadował się z rodziną. Wezwano kontrterrorystów

Policjanci założyli, że mężczyzna dysponuje niebezpiecznym narzędziem, ponadto wiedzieli, że w mieszkaniu znajduje się pies rasy uznanej za niebezpieczną. Po uwzględnieniu, iż w lokalu znajduje się dziecko, zapadła decyzja o wezwaniu dodatkowych sił: negocjatorów oraz funkcjonariuszy pododdziału kontrterrorystycznego policji.

Negocjacje nie przyniosły jednak skutku. "Mając na uwadze bezpieczeństwo osób znajdujących się w mieszkaniu, w tym głównie dziecka, w godzinach wieczornych przeprowadzono wejście siłowe do lokalu, w wyniku którego zatrzymano 43-latka oraz jego partnerkę" - poinformowała policja.

Zatrzymana para została przetransportowana na badania lekarskie, a wobec dziecka sąd wydał decyzję o umieszczeniu w rodzinie zastępczej. Podczas działań policji nikt nie ucierpiał.

