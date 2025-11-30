Stockton położone jest około 100 km na wschód od San Francisco. Do strzelaniny doszło na sali bankietowej zlokalizowanej w sąsiedztwie wielu innych przedsiębiorstw - przekazała agencja AP.

"Tuż przed 18:00 nasze centrum dyspozycyjne otrzymało zgłoszenia o strzelaninie, która miała miejsce przy Lucile Avenue w Stockton. W tej chwili możemy potwierdzić, że około 14 osób zostało postrzelonych, z czego cztery zginęły" - poinformowało biuro szeryfa.

"Śledztwo trwa, jednak liczba informacji na temat incydentu jest nadal ograniczona. Wstępne ustalenia wskazują, że może to być celowy atak, ale śledczy badają wszystkie możliwości. Detektywi aktywnie pracują nad ustaleniem okoliczności, które doprowadziły do tej tragedii" - przekazali funkcjonariusze.

Działania sprawcy w ocenie policji mogą sugerować, że wybór miejsca i ofiar nie był przypadkowy.

"Jestem zdruzgotany wiadomością o masowej strzelaninie w Stockton. Pam i ja modlimy się za ofiary i ich rodziny. Moje biuro uważnie monitoruje sytuację i pozostaje w ścisłym kontakcie z lokalnymi organami ścigania" - przekazał członek Izby Reprezentantów z Kalifornii Josh Harder.

"Gubernator Gavin Newsom został poinformowany o straszliwej strzelaninie w Stockton. Biuro ds. sytuacji nadzwyczajnych przy Urzędzie Gubernatora monitoruje rozwój sytuacji i koordynuje działania z lokalnymi organami ścigania" - przekazało biuro gubernatora Kalifornii.

