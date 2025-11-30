"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55

Polska

Bogdan Rymanowski wraz z zaproszonymi gośćmi komentują bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" w Polsacie, Polsat News, Polsatnews.pl i Interii. Początek o godz. 9:55.

Bogdan Rymanowski siedzi w studiu telewizyjnym, trzymając w rękach niebieski folder z logo Polsat News.
Polsat News
"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

W programie Bogdana Rymanowskiego gościć będą:

  • Anita Kucharska-Dziedzic (Nowa Lewica),
  • Piotr Zgorzelski (PSL),
  • Krzysztof Bosak (Konfederacja),
  • Zbigniew Konwiński (KO),
  • Paweł Jabłoński (PiS),
  • Alvin Gajadhur (Kancelaria Prezydenta).

Wcześniejsze odcinki "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" dostępne są TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Adrian Zandberg w "Gościu Wydarzeń". Padło pytanie o pomysł Donalda Tuska
wka / Polsat News / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BOGDAN RYMANOWSKI POLSKAŚNIADANIE RYMANOWSKIEGO W POLSAT NEWS I INTERII

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 